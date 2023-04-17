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2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲周三到周五鋒面影響，將出現較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)多雲到晴，高溫上看33度，不過周三(19日)要變天了，鋒面接近，西半部有短暫陣雨或雷雨，午後東部山區有局部短暫雨；周四到周五(20日~21日)雨區擴及全台，其中西半部、東北部將有較劇烈雨勢，周末後天氣好轉，下周一到下周三(24日~26日)再迎另一波鋒面降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天(18日)天氣跟今天(17日)類似，屬於比較熱天氣，多雲到晴，西半部高溫30到33度，但跟今天不同的是，今天沒有下雨、各地溫度30度以上，明天宜花東高溫約28度到29度，因偏東南風、南風，花東、恆春半島有短暫陣雨，其中花蓮、台東有局部較大雨勢。

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周三到周五(19日~21日)將有一波鋒面影響，陳伊秀表示，周三(19日)是鋒面靠近過程，西半部有短暫陣雨或雷雨，西部山區有局部較大雨勢，周三環境場偏南風到西南風，台東有焚風發生機會，東半部降雨會比較晚，周三中午過後東半部山區才會有局部短暫陣雨，周三降雨雨區還不到全台有雨情況。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

不過周三晚上鋒面開始影響各地，陳伊秀指出，周四到周五(20日~21日)各地有雨，降雨比較明顯，其中西半部跟宜蘭等東北部降雨比較全面，將有陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中周五雨勢會緩一點，但仍要看鋒面移動速度，還有不確定性，不過周五為降雨趨緩過程。

周末過後水氣變少，但仍有微弱東北風，周六(22日)北部、東半部迎風面有點雨，不過天氣將漸漸穩定，周日多雲到晴，午後山區有雨。

陳伊秀表示，下周一到下周三(24日~26日)又有一波鋒面，目前看起來雨區有些訊號，不過不確定仍大，仍要觀察。

溫度部分，明天(18日)西半部高溫30到33度，周三(19日)鋒面接近，高溫略降，各地約29到30度，周四(20日)降雨最明顯，高溫約27到28度，周末溫度則將回溫。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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