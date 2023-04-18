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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨支持度暴漲8個百分點　蔡正元曝背後原因是「這群人」

▲▼楊永明宣布參選大安立委記者會-蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣民意基金會15日公布政黨支持度最新民調，民調顯示，28.6%民眾支持民進黨、25.9%國民黨、15%台灣民眾黨，值得關注的是，相較上月民調，國民黨回升8個百分點。對此，前立委蔡正元18日就在臉書指出，國民黨的支持度突然上漲，他認為，是原先支持國民黨，但最近對藍營失望，而不願意接受訪問的那一塊黑數，也就是「不表態」的國民黨支持者突然願意表態。

蔡正元指出，民意調查有一塊很隱密的區塊叫做「不表態」，通常民意調查要打一萬通電話，才會找到一千多通電話，願意接受電話訪問，就構成有效樣本，但「不願意接受訪問」仍是民調最大的黑數。他提到，訪問後再依「母數」進行加權，所以民調的有效性和波動性，就會因爲最大多數的「不願意接受訪問」的變動而變動。

蔡正元表示，台灣民意調查基金會常常進行政黨支持度調查，最近突然發現，國民黨的政黨支持度突然從18%暴漲到26%，跟民進黨的政黨支持度差不多，同時發現，其他政黨的支持度沒有變化，「不支持任何政黨」的比例也沒變化，唯有國民黨的支持度暴漲。他認為，國民黨的支持度突然上漲，很明顯的是，原先支持國民黨，但最近對國民黨失望，而不願意接受訪問的那一塊黑數，也就是「不表態」的國民黨支持者突然願意表態。

蔡正元最後語帶保留地提到，問題是最近發生什麼事，讓這些「不表態」的人願意表態支持國民黨，「有人說是馬英九祭祖之旅，有人說是郭台銘參加初選，有人說是『芯費大戰』引起注意，你們說呢？」

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