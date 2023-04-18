她吃炒飯必加「1配料」　家人看到全皺眉！網狂嘔驚喊：太邪門

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人吃飯喜歡加的配料不一樣。一名女網友就分享，自己吃炒飯的時候都會加冰水，可以中和溫度，然後還要加辣，直呼這樣的吃法讓人「抵擋不了」，不過身邊的人看到都會忍不住皺起眉頭。文章曝光後不少人看傻眼，驚喊「這根本是邪教」，但也有人認同，並分享不同吃法。

「我從小就有一個特殊癖好」原PO在Dcard發文表示，小時候某次覺得炒飯剛出鍋太燙，於是就加入冰水中和，沒想到一吃就愛上，在那之後每次吃炒飯，她都會加入1:1的冰水，「有一半的水會被飯吸收，所以水看起來不會很多」。

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原PO透露這樣的做法，不僅可以中和炒飯的熱，讓溫度更適合入口，之後再加入超級大辣，滋味實在讓她難以忘懷，「這樣吃真的很好吃」，有時候也會加入冷掉的湯，不過每次身邊的家人朋友看到，都會忍不住皺起眉頭，她不禁好奇「真的沒有人跟我一樣嗎？」

文章曝光後掀起討論，網友全嚇傻表示，「吃東西可以冷門，但我拒絕邪門」、「湯泡白飯我可以，泡開水我覺得味道就沒了，是說，炒飯的油不會浮在上面嗎」、「讓我想到隔宿露營自己煮，有同學炒完高麗菜再加水盛盤」、「吃冰的東西加辣不會烙賽嗎」、「在我對食物的信仰裡，你絕對是異教徒」、「我以為我吃泡麵加冰塊已經很邪門了」、「這讓我想到有人珍珠奶茶泡飯」、「泡白飯可以，炒飯這樣泡就沒有靈魂了」、「加冰水，太邪門了，這是什麼邪教」。

但也有人透露，「我什麼都可以泡水吃」、「我是炒飯一定要加玉米濃湯，超好吃」、「我也喜歡啊，有什麼不可以」、「我會加檸檬汁！！超好吃拜託去吃」、「我會吃乾麵吃到快完的時候，加湯變湯麵，這樣一餐兩種都吃到了」、「我都加舒跑欸」、「我喜歡加美乃滋」。