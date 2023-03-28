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鼎泰豐食譜很公開…卻無人能超越？網點出「1關鍵」：沒對手

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點 。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐小籠包的製作方式早已不是商業機密。（圖／記者黃士原攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

鼎泰豐的小籠包聞名全世界！一名網友就疑惑表示，明明鼎泰豐小籠包的食譜、做法都很公開，台灣做中式餐點的餐廳也很多，為何至今還沒有人可以超越鼎泰豐？內行網友點出1關鍵，「根本沒有一家餐飲能做到」。

原PO在PTT以「鼎泰豐做法都公開，為何至今沒人能超越？」為題發文，表示鼎泰豐的料理手法、步驟已經不是什麼商業機密了，像小籠包要21g、十八摺，炒飯240g配1.6g的鹽等等，且台灣做中式餐點的餐廳非常多，「為什麼至今仍沒有可以跟鼎泰豐相匹敵的店家呢？」

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原PO也提到，很多大飯店、五星級餐廳的廚師，後來都會出來自己開店，也闖出一片天，但卻很少聽到鼎泰豐的員工出來開業，且又做得很成功的，讓他感覺「鼎泰豐這個招牌的成績，也太難超越了」。

貼文一出，網友紛回應表示，「品質穩定，服務穩定，價格配得上」、「賣的是服務吧」、「料有差，鼎泰豐能找到價格合理好的食材」、「商譽 創造人流 翻桌率 用料好不用考慮」、「一些高級餐廳賣的超貴炒飯，還不如一盤鼎泰豐蛋炒飯」、「廚房做透明玻璃不怕人看，還有哪一家一樣」。

不過多數網友一致認為品質穩定是最大關鍵，「品質穩定」、「品質穩定啊！你要同一家餐廳連續吃10次味道品質都一樣，其實滿不容易的」、「品質啊！味道太穩定了，這根本沒一家餐飲能做到」、「你自己看有哪一個餐飲連鎖品牌，做到像鼎泰豐這樣的穩定品質」。

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