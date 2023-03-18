炒飯正妹爆紅內幕藏2年！推手圤智雨自揭證據　認了：我設計的

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

新北市樹林一間熱炒店的「炒飯正妹」林彤網路上曝光後爆紅，引起媒體關注、紛紛詢問邀約拍攝，林彤因此在臉書貼出聯絡人電話方便聯繫，卻被發現這支電話就是曾捧紅多名網美又鬧翻的「AV導演圤智雨（本名：郭震宇）」，引發網友炮火猛攻，質疑「看來又是導演要捧的新人」、「想紅的sop」。而圤智雨今天也還原整個緣由，大方承認的確是他一手操刀，但強調讓林彤「練習廚藝」已有2年多，林彤絕對有紮紮實實的功力。

▲炒飯妹林彤、AV導演圤智雨。（圖／記者陳雕文攝、圤智雨授權提供）



▲網友發現林彤的聯絡人是AV導演圤智雨。（圖／翻攝爆廢公社）

對於炒飯正妹爆紅衍伸後續爭議，圤智雨今（18）日做出回應，他指出在大約3年前做音樂直播節目「全民金嗓」時，林彤透過面試擔任主持人，就此與她結緣，「當時我對她印象很好，所以就有跟她提出一個廚藝的計劃，這個計畫就是今天剛剛發的料理醫生第一集，浪漫焦糖炒飯的概念」，而計畫其實有跟很多女孩談過，但因為要進廚房又油又熱、很多人有疑慮，「林彤是唯一一個本身有基本廚藝，會幫家人帶便當的人選」。

▲圤智雨提供2年前讓林彤親自學習廚藝的影片自證。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）



圤智雨表示，2年多前為了這個計畫，前後送林彤去跟飯店二廚朋友學刀工、樹林的熱炒店學翻鍋，他直言「有一些網友會說根本沒有看到她在那邊幫忙，那是因為一開始都是在內廚，而不是爆紅時公開的那個違規地點，我知道一定有人會說唬爛的，所以附上2年前練習的影片跟影片拍攝時間日期，大家自己去比對，就會知道那個內廚就是樹林的那個熱炒店的內廚，所以不是你們沒有看到就代表沒有，而是我想不想讓你們看到」。

圤智雨強調，因為一開始林彤還在練習、功力還不穩定，當然不會在外面做給大家看，直到有天他認為技術差不多了、才要她到外場來炒飯，也因為此時技術成熟，才會有爆紅的這一幕。

▲炒飯正妹林彤2年前在熱炒店努力練習的畫面。



圤智雨接著回應網友狂酸「自己拍自己上傳」，他也坦言因為「我懂人性」，所以當下林彤到外面炒飯時，「我連到都不用到，因為自然一定會有宅男拍完上傳，結果就跟我料的一樣，之後就是大家所知道的爆紅這件事」。

圤智雨也對網友喊話，「你們多討厭我都沒有關係，你們都畫錯重點了，重點不在我這個人有多…，重點應該是就算我是幕後推手那又怎樣？我本來就是網紅推手，那搞得好像一副就是殺人放火一樣，有必要嗎？我連案底都沒有耶」。

▲林彤現在因炒飯技術純熟，被拍下放在網路上而爆紅。（圖／記者陳雕文攝）