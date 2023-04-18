歹戲拖棚「只會一尊不剩」！　學者籲：還想有機會快徵召侯友宜

▲新北市長侯友宜被列為藍營可能出征2024總統大選人選之一。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統大選人選定調採「徵召不初選」，但相較於民進黨已定於一尊，藍營遲遲未徵召人選。對此，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔17日就在臉書大嘆，「國民黨歹戲拖棚『藍看死了』」，還想要有機會的話，就要盡快徵召目前藍營的最大母雞新北市長侯友宜。

游梓翔直言，「藍營還想有機會的話，就是立刻徵召侯友宜，立刻！」他指出，綠營早已定於一尊，往好處想，綠營本來也還有別尊，只是別尊不是選舉慘敗就是學位被撤，或是難成氣候，於是只剩一尊；而藍營夠格的不只一尊，像侯友宜和鴻海創辦人郭台銘，很多方面都比綠營那位優秀，但他示警，「再這麼懸而不決，這麽多尊都是你不尊我我不尊你，最後只會『一尊不剩』。」

游梓翔表示，既然選擇徵召，就是參考民調挑出最強的人，而無論黨內外民調，侯友宜早就是那個人了。他痛批，國民黨卻拖了又拖，看準侯友宜有職在身不好主動表態，是準備觀眾不耐煩然後有一兩個民調說拉近了，再來場大亂鬥嗎？

游梓翔最後喊話，「呼籲國民黨中央立刻徵召侯友宜！」他提到，藍營政治人物除了忙著自己的政務與初選，也應該勇敢站出來明確表態，否則就是對不起支持者，「你們不能再繼續歹戲拖棚、繼續藍看下去了。」