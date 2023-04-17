一早辦護照　不到9點「等待人數顯示240」！預計排4hrs超瘋狂

▲9點過後抽號的話，預計等4小時起跳。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

等辦護照的人潮讓他看傻了！有人17日上午到外交部領事事務局辦護照，忍不住在8點48分發文，貼出一張「申辦護照」叫號照，只見上面顯示等待人數已多達240人，如果再抽號的話，預計等待時間是4小時，「排隊整個排到外面，台灣人484都要出國了啊？」引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「辦護照有多瘋狂」，文中貼出一張照片，可以看到他拍下眼前的申辦護照叫號螢幕，上面除了顯示目前號碼，還有「等待人數240」及「預記等待時間04:00:00」的資訊。他就透露，等待辦理的人整個排隊排到外面，「我看現在來的人，應該要等到下午了吧？有沒有辦護照的八卦？」

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照片引發熱論，「要準備暑假出去玩了啊」、「這麼多人好幾個月了」、「上禮拜等600個」、「這人數算少了，我前陣子等待人數2000多人，等待時間10小時，早上9點的號碼牌，辦完已經下午快5點了」、「我是極度不喜歡給別人賺代辦費的，但我看到好幾個朋友限動排隊的慘況後，就乖乖付錢找旅行社了」、「天天都爆炸，速件越來越多。」

有人則納悶為何不先預約？「我三月換護照，先預約，現場等一下就可以辦理」、「我網路預約，上星期去，十幾分鐘就好了。」不過就有人搖頭，「網路預約也等了1小時」、「網路預約快很多，不過現在也是排很久、「現在預約一個多月內都滿了。」

還有網友給出建議，「去冷門的縣市辦，超級快，20分鐘搞定」、「有人推去冷門縣市玩，順便辦護照，供參」、「去南部辦，真的」、「嘉義現場排隊，20分鐘搞定」、「在嘉義辦，舒舒服服～」、「上個月初去花蓮辦，順便去玩」、「我花蓮辦不到10分鐘……預約+領件。」