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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外送員人數破14萬大關　范雲籲訂專法：讓平台薪資計算方式公開透明

▲▼立委范雲批制度失靈，讓性騷擾被判刑的高中校長，仍與受害者同校。（圖／記者許敏溶攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者許敏溶攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲14日出席「外送平台從業人員權益保障法修法公聽會」，她在會中直言，現在國內外送員人數已翻三倍、突破14萬5千萬人，卻長期面臨勞動條件缺乏保障問題。范雲呼籲，平台的薪資計算方式應公開透明，不能任憑平台隨意的調整演算法，影響外送員的勞權與薪資。

范雲表示，根據勞動部職安署，2019年，全台外送員人數4.5萬人，到去年已翻三倍、飆升至14.5萬人；然而外送員卻長期面臨勞動條件和工作安全缺乏保障、平台政策朝令夕改、薪資計算基準不透明的狀況。

范雲指出，先前曾多次與勞陣及全國外送產業工會的外送員夥伴共同召開記者會，揭露外送平台未遵守相關職業安全衛生保障措施的情形；也呼籲平台的薪資計算方式要公開透明，不能任憑平台隨意的調整演算法，影響外送員的勞權與薪資。

范雲過去也多次質詢勞動部，她呼籲，勞動部應參考德國、西班牙、義大利、加拿大等國的做法，管制平台演算法的運用，並保障外送員勞動權益，並盤點外送平台「外送作業安全衛生指引」落實狀況，更重要的是要聽進第一線外送員的聲音，納入外送員的意見。

范雲強調，外送平台進入台灣已超過十年，外送員人數逐步攀升。但，勞動權益的問題不能單靠平台自律，政府責無旁貸。許多地方政府，包含台北、新北、台中、台南都已有外送平台自治條例，勞動部做為中央主管機關，不應再拖拖拉拉，應聽進第一線外送員夥伴的意見，盡速以法制化方式保障外送員的勞動權益。

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