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賴清德稱「台灣是中國最大外資」　蔡正元舉數據駁：台商賺更多

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲身兼民進黨主席的副總統賴清德日前表示，台灣是中國大陸的最大外資，累積的投資金額超過2千億美金。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德日前出席信賴台灣之友會時提到，台灣是中國大陸最大的外資，累積投資的金額超過2千億美金，「中國應該要善待台灣，否則如何報答台商2、30年來在中國的投資、建設，解決中國許許多多社會問題？」對此，前國民黨立委蔡正元17日就在臉書舉出數據反駁，台灣所佔外資的比例只有7.5%，總金額怎麼算也沒有2千億美元，對中國大陸雖有些幫助，但不是「援助」，因爲台商賺更多。

「賴清德的資料可能有誤」，蔡正元指出，中國大陸最需要外資的年代，應該是1992年到2003年這十年間，按行政院主計處的統計，這十年間，中國大陸的外資來源，台灣才排名第五，並非賴清德所說的「最大外資」。他表示，台灣所佔外資的比例只有7.5%，總金額怎麼算都沒有2千億美元，雖然對中國大陸應該有些幫助，但不是「援助」，因爲台商賺更多，中國大陸給台商的優惠更不少，他直言，「這本合夥的帳賴清德可不能亂算。」

蔡正元舉例，今天就有一家企業幾乎漲停板，只因爲它的工廠用地被徵收就躺著賺了18億元，這種台商靠大陸土地發大財的案例多如牛毛，「台灣要不要感謝大陸？」他再提到，台灣長年對大陸出口順差，每年動不動就賺個1千5百億美元，1992年到現在已30年，不知道總共賺了多少億美元了，但是民進黨和賴清德，還不是照常仇恨中國？

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