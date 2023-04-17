陸漁船囂張越界「狂撈2噸漁獲」蛇行逃　台中海巡強靠逮11人押回

▲16日傳出陸籍漁船囂張越界捕魚，台中海巡隊強靠登船查處，發現上頭載滿2噸漁獲。（圖／海巡署提供）



記者許權毅／台中報導

海巡署昨（16）日4時許接獲轉報，在大安溪外24浬有陸籍漁船越界捕魚，台中海巡隊巡防艇立刻出動，在苗栗外海33浬發現一艘名為「閩獅漁」的鐵殼船，海巡隊鳴笛、廣播要求停船受檢，閩獅漁卻拒檢加速蛇行，最終仍被海巡隊強靠登檢，發現上頭有高達2噸漁獲，全數依法海拋，並將耿姓船長等11人依法押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

海巡署艦隊分署台中海巡隊昨日清晨4時許，接獲第四巡防區指揮部轉漁民通報，於大安溪外24浬有大陸漁船出沒，台中海巡隊獲報後，派遣線上PP-10035巡防艇馳赴現場並擴大搜索，6時27分在苗栗通霄外海33浬（限制水域內5.5浬）發現一艘鐵殼船「閩獅漁」，海巡不斷鳴笛、廣播，要求該船停下受檢，不過該船仍囂張拒檢，還蛇行逃逸。

▲▼ 海巡署指出，漁獲全數依法海拋，並帶回耿姓船長等11人。（圖／海巡署提供）



經海巡人員強靠登檢查處，閩獅漁船長為一名42歲耿男，該船為重達80噸的鐵殼船，14日12時自中國大陸福建省祥芝港出港，上頭已經捕獲高達2噸漁獲。海巡署指出，陸船非法越界捕魚事實明確，依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條之規定，由台中海巡隊PP-10035及PP-10060雙艇戒護下，將該船船長等11員全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦，漁獲全數海拋。

▲經海巡人員採檢、量測體溫，該船人員均快篩陰性。（圖／海巡署提供）



此外，經台中海巡署查處，該船人員體溫均正常、快篩陰性，船上也無豬肉製品。台中海巡隊表示，近日大陸伏季休漁期即將開始，大量陸船出海捕魚，常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。