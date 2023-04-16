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社會 社會焦點 保障人權

誘裸照換新手機！噁男帶13歲小女友激情「四腳獸」　代價超慘

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子與13歲少女交往，誘拍裸照還到購物中心廁所玩「四腳獸」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名徐姓男子結識13歲少女，認識僅1周就以新手機為誘餌，要求少女拍攝上空裸照，甚至相約摩鐵、購物中心廁所發生關係，少女父親得知後氣得提告。桃園地院依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號、對於未滿14歲之女子為性交共2罪，合併處6年有期徒刑。

判決書提到，徐男於2021年5月10日認識13歲少女小青（化名），僅一周就決定交往，同月15日至20日某天，徐男假意以買新手機為藉口，要小青自拍裸照，小青聽聞後竟信以為真，按照徐男所說拍攝1張上空照，事後徐男更在照片上寫下小青個人資訊，傳給好友炫耀「戰績」。

不僅如此，同月24日下午4時許，2人在宜蘭摩鐵發生關係，隔天下午至桃園某購物中心逛街約會時，徐男為了洩慾，直接在身障廁所與小青大玩「四腳獸」，小青父親得知後氣炸，立刻報警。

審理時徐男坦承犯行，但辯護人表示，2人是本於男女交往關係，在交往之進程中有允諾相互饋贈物品、傳送照片、再發生性行為，誘拍裸照行為應論為1罪即可。

桃園地院法官指出，誘拍裸照犯兒童及少年性剝削防制條例、與未成年少女性交犯刑法，2者保護法益不同，且2次性行為間隔時間將近24小時，地點從宜蘭轉往桃園，徐男顯然為另行起意。

審酌徐男為滿足個人性慾，影響少女健全身心發育，至今尚未與少女家屬和解，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪處3年2月，對於未滿14歲之女子為性交共2罪，各處3年4月，合併處6年有期徒刑。

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