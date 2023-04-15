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釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？　想「續約」下場GG了

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子約少女嘿咻前，積極詢問胸圍、是否處女等私密資訊。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名林姓男子與國3少女相約前往摩鐵發生關係，事後遭少女家屬提告，審理時林男供稱遭「仙人跳」設局。高雄高分院根據2人對話紀錄，林男事前就積極詢問「咪咪大嗎？敏感嗎？胸圍大嗎？」等私密資訊，認定林男所述為推卸之詞，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處6月。

判決指出，林男於2021年5月間透過交友軟體，認識年僅16歲的國3少女小君（化名），同月12日，小君偷用父親的臉書帳號與林男聊天，當天2人約好見面，林男凌晨開車前往約定地點，載她前往摩鐵嘿咻。

但小君卻趁機逃家搞失蹤，家屬心急如焚，趕緊報警協尋，順利在2天後找到小君，姑姑氣炸逼問她究竟去了哪裡，小君不得已如實交代，全案才曝光。

審理時林男喊冤，他認為遭設局，因小君一開始見面就說「對不起」，自承有3、4個人教她怎麼計畫，他得知後連忙趕小君下車，但當時她精神狀態不好，只能把她放在安全的地方後離去。

法官勘驗對話紀錄，發現過程中小君確實有告知自己為國3生，碰面前林男甚至積極詢問小君「那你有經驗了哦。」、「第一次幾歲呢？」、「有私密照嗎？」、「那你不是處女了嗎？」、「咪咪大嗎？敏感嗎？胸圍大嗎？」、「你喜歡愛愛嗎？明天再去呢？」夾雜許多性暗示內容。

另外，事發後林男也積極詢問是否有空再見面，「有想我沒？」、「下次什麼時候，可以去找你呢？」一審依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處6月；案經上訴二審，法官駁回上訴，維持原判。

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