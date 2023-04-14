省荷包了！賣場限時「人氣夯品下殺19元起」　加碼搶買1送1

▲賣場最新銅板優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繳稅季前先來省一波荷包！繼開賣銅板便當後，賣場再度出招祭出最新限時「銅板價專區」，網羅人氣銷售零食餅乾、麵食泡麵等商品最低下殺19元起，且一路至6月30日前都有，加碼至4月25日前還有多款防曬、衛生棉用品可享買1送1優惠，婆媽別放過。

家樂福即日起至6月30日祭出「銅板價專區」下殺優惠，盤點銷售最好的商品最低只要19元起，包括保養清潔、零食泡麵等通通有，量販店一共上架189款商品，超市店則有55款商品爆殺，就是要替民眾省荷包；加碼至4月25日前還有多款洗沐潔顏、防曬、衛生棉等可享「買1送1」優惠，以及指定專櫃保養品如雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶等組合最強下殺3.3折起，數量有限、售完為止。

▲全聯小時達攜手Uber Eats首度祭出銅板價超殺優惠活動。

另，全聯小時達近日也攜手外送平台「Uber Eats」，首度推出周周銅板價Uber One會員獨享專屬優惠活動，即日起至6月底，每周精選1款熱銷商品，以1元、10元、19元下殺價促銷，像是4月有牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜等只要銅板價10元，5月及6月則分別有紐西蘭加拉蘋果、金針菇、悅氏山苦瓜油切綠茶、悅氏Light鹼性水等商品爆殺價1元，買到就賺到。

除外，全聯於「PXGo!全聯小時達」也有限時回饋活動，祭出首購限定單筆「滿600元現折200元」；加碼至4月20日前可享「單筆滿1500元現折300元」等優惠。