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社會 社會焦點 保障人權

嘴角掛口水…加油妹控同事關廁硬上！法官揪疑點：男友在旁沒呼救

▲房事,啪啪,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小婷指控被同事叫進廁所內逼口交，但法官認為男友就在外面小婷卻沒呼救，無證據遭受強迫，判同事無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

加油站女員工小婷（化名）提告一名許姓男同事，竟不顧她的男友就在附近，要她一起進到殘障廁所後強壓她的頭逼口交，接著無視她的抗拒硬上得逞，但法官參酌各項跡證後，認為男友當時就在廁所旁的休息區，小婷若大聲呼救是可以被聽到的，且她對細節的敘述存在許多矛盾，無法判斷小婷遭到強迫，因此判許男無罪。

判決指出，小婷在高雄一家加油站工作，2021年12月1日凌晨，小婷與許姓同事、小婷男友及另一名友人在加油站的休息區聊天，但小婷指控，許男聊到一半，就先進到一旁的殘障廁所，趁她男友不注意時對她招手要她進去，她沒想太多上前查看，就被許男關在廁所內，開始強壓她頭部逼她口交，又將她壓在洗手台上性侵。

小婷對警方表示，她與大家聊天嬉鬧時，有不小心碰到許男下體，發現有點勃起，接著許男到廁所向她招手，她就走進去看他要做什麼，沒想到就遭到許男強壓，要她「不要出聲音」，最後不敵許男蠻力被侵犯得逞。

但法官發現，加油站休息區與殘障廁所僅隔數公尺，案發當時又相當安靜，只要呼救外面的區域都聽得到，且小婷的證詞中可見並未遭受許男積極約束，以至於阻擋向男友求救，且加油站監視畫面還可看到小婷與許男拉扯嬉鬧、抓住對方，似非全無抗拒之能力。

此外，小婷曾證稱她從廁所出來時，男友與友人就等在門外，男友發現她嘴角有口水、眼角有淚，問她「妳們在幹嘛」，小婷當下並沒有直接表示遭到性侵，而是逕自與男友離開，反應有違常理。

法官認為，造成小婷情緒低落、抑鬱不穩的因素甚多，無法斷定與遭受此事有關，且無補強證據證明與許男發生性行為出自被逼迫，而小婷男友事後傳訊許男只說到「做這種事情不知羞恥？自己都沒做錯」、「自己都抑制不了自己，算什麼君子」，看不出違背小婷意願的用詞，因此認為許男無強制性交行為，判決無罪，全案還可上訴。

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