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搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

▲▼第100萬國際旅客Ho Long Shi全家來台旅遊，觀光局致贈十全十美喔熊大禮包。（圖／觀光局）

▲今年第100萬國際旅客在3月25日出現，觀光局致贈十全十美喔熊大禮包。（資料圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

國際旅遊起飛，各國出招搶觀光客，交通部為力拼今年600萬國際旅客來台目標，也將祭出補助方案，交通部今公告「加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，獎勵境外來台旅客每人5千元，限額50萬名，採抽籤方式補助，另對來台至少3天2夜的旅行團每團最高核發5萬元獎勵金，目標5月上路。

國境解封，交通部今年目標要拚600萬國際旅客來台，今年3月25日國際旅客已破百萬人，超越原訂今年第一季82萬國際旅客目標，為加速吸客，交通部今(4月17日)公告「加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」條文。

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根據公告補助辦法規定，將獎勵境外來台旅客每人5千元消費金；其名額以50萬人為限，領取資格以抽籤方式決定之。

另外招攬或接待境外旅客來台旅遊國內外旅行業，招攬或接待至少3日2夜之入境團體，按人數規模及停留夜數，每團最高核發5萬元獎勵金。

此外，為提升觀光業服務能量，解決房務人員等人力缺口，未來也將針對觀光旅館業、旅館業、民宿僱用新進服務人員符合規定者，補助每人每月5千元，最長12個月，其中補助資格要求北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市，新進人員每月薪資須達3萬3千元以上；其他直轄市、縣（市），新進人員每月薪資3萬1千元以上，另連續實際在職也要達6個月以上等，才能申請補助。

觀光局表示，公告「加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」條文後，近期將依此公布實施要點，實施日期將一併公告，消費金和獎勵金等將以5月上路為目標。

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