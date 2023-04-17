台鐵4／26起386班大改點！北高飆3小時40分　10萬份時刻表免費送　

▲台鐵4/26起大改點，大量EMU3000型新自強號投入營運。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵4月26日起大改點，386列次調整行車時刻，西部增開EMU3000型新自強號及普悠瑪號，北高最快3小時40分鐘就能飆到。台鐵25日也將在車站提供10萬份新時刻表提供民眾免費領取。此外，4月26日起，台鐵也將首度試辦EMU3000型特仕車每列6節自由座服務，票價為自強號95折，電子票證或定期票不能搭乘。

配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，4月26日起將進行列車時刻調整，總共有386列次大改點，改點後整體自強號運能提升8.7%，其中西線7.6%、東線及南迴線9.8%。

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根據改點規劃，4月26日大改點後，西部幹線將增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，包括增開EMU3000型自強號143次、110次，台北=高雄行駛時間3小時57分，行駛區間周一到周六為七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮。

另增開普悠瑪列車131次、132次，台北=高雄行駛時間3小時40分；131次行駛區間為南港到潮州、132次為枋寮到南港。

台鐵局今也宣布，因應4月26日列車時刻調整，台鐵已印製冊本式時刻表10萬本，並自4月25日上午8時起在臺鐵局各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。

此外，台鐵4月26日起大改點後，為降低PP自強號老舊車輛故障，台鐵將進行改造升級，並投入EMU3000型特仕車替駛西部幹線原PP車型班次，台鐵也將參考高鐵作法，EMU3000型特仕車將首度試辦每列6節自由座，票價為自強號95折，電子票證或定期票不能搭乘。