呂秀蓮：總統候選人該告訴人民　如何兼顧「備戰、避戰、謀和」

▲呂秀蓮今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統呂秀蓮17日表示，現在連中共都開始打「和平牌」了，台灣必須備戰、避戰、謀和，這3件事情看起來好像有衝突，不過，要競選總統的人應該告訴人民，如何既要備戰，同時也要避戰、謀和。她也表達憂心稱，雙英出訪後國內非常不團結，分為親美派和親中派，這顯示國家出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮今天上午出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』座談會」，包括《中國時報》總編輯王銘義、南投縣前縣長彭百顯、淡大國際事務與戰略研究所所長翁明賢參與與談。

呂秀蓮會前接受媒體聯訪時表示，1895年4月17日「馬關條約」簽訂的日子，當年祖先毫無能力，台灣莫名其妙的被出賣掉，現在的情況看起來很不一樣，其中還有很多東西給予警示。她解釋，一方面要越來越警覺，誰希望台灣變成下一個烏克蘭，另一方面也要反省，馬關條約以後，從祖先們試圖成立台灣民主國卻失敗的經驗，現在從政人物有沒有一點歷史感、責任感？要一直被動嗎？

媒體追問，呂秀蓮認為是誰把台灣變成下一個烏克蘭？呂秀蓮說，她認為應該很多因素促成，就像政治化學作用，她很早就提醒大家，兩岸關係越來越嚴峻，因此她呼籲「愛和平保台灣」，終於現在連中共也開始打「和平牌」了，台灣人民有沒有做好決心，和平應該掌握在台灣人民的手裡，這是這場運動很重要的一點。

至於媒體關切美國將出售武器給台灣的議題，呂秀蓮直言，如果台灣一定要面對戰爭的話，當然一定要備戰，同時更要避戰、謀和，備戰、避戰、謀和3件事情看起來好像有衝突，不過，要競選總統的人應該告訴人民，如何既要備戰，同時也要避戰、謀和。

媒體詢問，馬英九訪問中國是否有幫助謀和？呂秀蓮說明，她肯定前後任總統（指馬英九赴中、總統蔡英文訪問友邦過境美國）的用心跟努力，但從雙英出訪她也看到非常多的問題，第一是國內非常不團結，明顯分作親美和親中兩派，一方主張「台灣跟中國都是一個中國」，另一方主張「中華人民共和國跟中華民國互不隸屬」，前後任總統居然南轅北轍到這樣的程度，證明了國家出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮補充，最重要的是，要慎選下一屆的領導人，可以超越黨派，擁有適合的個人條件、經歷、智慧、應變能力及品格；媒體詢問民進黨總統參選人賴清德是否符合？呂說，她不能此時表達自己的立場，她盼嚴格檢視每一位候選人，審慎、客觀、理性來看待，不必那麼輕易就表達支持。