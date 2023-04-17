王世堅批「神明面前小動作」　何志偉：當不當朋友無關公共利益

▲民進黨立委何志偉掃街前接受媒體聯訪。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選駁火，獲得英系與正國會支持的市議員王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，16日同框加Line卻意外曝光王與英系中常委黃承國的通話紀錄，引發王不滿痛批要刪好友。對此，何志偉17日下午受訪喊話，當不當朋友無關公共利益，請不要騷擾他的家人，也不要攻擊其他無辜的人。

王世堅稍早受訪時，再度被問到昨日加好友引發的風波，他說，「昨天在眾神明面前，他（何志偉）敢做這種小動作，他自己看著辦」，何志偉當著媒體公然罵自己，說王世堅要像個男人，這點自己非常在意，王世堅跟何志偉哪一位比較像男人，社會自有定見。

王世堅重申，他沒有對何志偉潑髒水，各位可以去搜尋這兩個月來的畫面、鏡頭、話語，「不只我王世堅，包括（內政部前部長）徐國勇都去提告了，針對我們被莫名攻擊汙衊的事，我相信這背後的藏鏡人他們心裡有數，不能說他們在背後指使，被指使的人躲在鍵盤背後就可以糟蹋人，我們一生身經百戰，但是我們光明磊落沒有做過虧心事，不因為這樣的話語，只為了一次的初選毀滅掉人格」。

何志偉今天下午啟動車隊掃街前受訪說，「當朋友不朋友的這些都是私事，無關公共利益，昨天大家要我們加好友，我們就加完之後秀給大家看，就這麼簡單嘛！這（指曝光黃承國通話紀錄一事）都是意外，為什麼要這樣子消費黃承國我也不太懂？」

何志偉說，以為自己的對手就只有王世堅個人，結果現在不是，一堆「王世堅們」一直打、一直打，還打到自己的家人，「拜託不要騷擾我的家人，也不要攻擊其他無辜的人，連主席（賴清德）都被攻擊了，這樣子真的不好」，應該要化干戈為玉帛，展現團結和民主的氣質，這場初選走到這樣子，支持者真的不想看到這個樣子。

何志偉諷刺說，「講到公共利益，王世堅議員恭喜您剛剛當選（市議員），您12年才提12個案子，志偉在立法院幾年的時間，已經共提了超過1000案」，從普發現金、酒駕防制、詐騙重罰等，甚至與駐美代表蕭美琴一起拚外交，公共利益才是老百姓要看到，「對方有辦法交出成績單嗎？」

何志偉說，初選應該是比政績和願景，而不是抹黑，今天王世堅又在講哏圖，請大家上網查一下，中泰花園的哏圖去年就「一拖拉庫（台語，指數量很多）」了，連國民黨市長蔣萬安都講話了，現在還這樣抹到自己身上，「這不是一場正常的初選」。