莊瑞雄痛罵「抹黑下三濫」　何志偉哽咽：我會吞下去，忍耐是為了團結

▲莊瑞雄（右）今天陪同王世堅（左）車隊掃街。（圖／王世堅辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選駁火，獲得英系與正國會支持的市議員王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，英系立委莊瑞雄17日也加入戰局，痛罵「這種惡意抹黑不具名的，就是下三濫的打法」。另一方面，何志偉稍早在車掃前接受媒體聯訪，突然被問到對莊的回應，忍不住哽咽，停頓了一下才說，民意代表本來很常會有委屈，他只能深呼吸，「我會吞下去，忍耐是為了團結」。

莊瑞雄今天下午陪同王世堅車掃前受訪震怒痛批，王世堅是個坦蕩蕩的男子漢，為了初選把他打成與黑道、財團掛勾，對他進行人格毀滅與撲殺，自己看了沒有辦法接受。他說，批評王世堅跟財團掛勾的人，自己本身就是最大財團（指陽信銀行）啊，怎麼會跟英系中常委黃承國講個電話，就把通聯電話秀出來，這在幹什麼？黨中央難道沒有看到嗎？

「笑死人了」，莊瑞雄直言，怎麼會為了初選做毫無節制的人格撲殺和毀滅，這太不公平了，自己是王世堅的好兄弟，王從政除了對行政院前院長蘇貞昌嚴厲批評以外，要像王世堅這樣接受高規格檢驗的人很少了，網路流傳的梗圖就是黑函，非常可惡，自己與黃承國這幾10年來一起為民進黨打拚，「總沒有人說我黃承國跟黑道掛勾吧？」

莊瑞雄強調，為了一場初選打得那麼髒，這是下流的打法，怎麼可以這樣打呢？莫名其妙，呼籲應該適可而止，「你乾脆把我批評說我跟黑道掛勾算了！大家是一起打拚的戰友，為了選戰打得好無人性了」，梗圖上的人哪個不是與綠色友誼連線前立委陳勝宏、薛凌一起打拚的，黃承國過去也是他們的好朋友，「把過去的黨部主委把他打成黑道，做人哪是這個樣子，選舉選到最後不能失去人性！」

莊瑞雄表示，「賴主席（民進黨主席賴清德）是跟民進黨一掛的，哪是跟何志偉一掛的，何家有這麼乾淨嗎？陽信有這麼乾淨嗎？你在檢驗王世堅的時候，怎麼不會想說，你這樣好意思嗎？」他更痛罵，把王世堅打成跟黑道掛勾這更卑劣，黃承國以前是黨部主委，王跟黃講個電話有什麼？選舉哪有打成這麼髒，這可恥欸！這種惡意抹黑不具名的，就是下三濫的打法，「做這些梗圖就是下三濫」。

對於莊瑞雄言詞激烈的批評，何志偉稍早在車掃前接受媒體聯訪，一度哽咽說，「民意代表本來很常會有委屈」，很多攻擊、傷害字眼，什麼何志偉是惡魔、賴清德小弟，下什麼爛（指下三濫），「我們當公眾人物，要吸收負能量，被攻擊常常會發生，很多時候我真的只能深呼吸，等待天亮向前行，沒關係，我會吞下去，忍耐是為了團結」。

何志偉說，初選應該是比政績和願景，而不是抹黑，今天王世堅又在講梗圖，請大家上網查一下，中泰花園的梗圖去年就「一拖拉庫（台語，指數量很多）」了，連時任國民黨市長候選人的蔣萬安都講話了，現在還這樣抹到自己身上，「這不是一場正常的初選」。