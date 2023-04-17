基隆男領6千驚見：無法領取！「個資外洩」原因曝光　警彰化逮2嫌

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市一名顏姓男子10日到超商ATM領取政府普發6千元時，發現款項無法領取，進一步詢問1988專線才知道，款項遭不明人士登記走了，檢警循線逮回2名犯嫌。據了解，顏男是在購買遊戲點數時，遭人騙走個資，所幸因款項未成功匯入他人帳戶，尚未被領走。

回顧整起事發經過，28歲顏姓男子10日在新北市汐止一間超商領取普發現金6千元時，發現ATM顯示無法領取，隨即撥打1988普發現金客服專線，這才知道款項遭他人登記到不明帳戶，隨即報警處理。

檢警循線逮到人在彰化的40歲姚女、30歲王男，查扣犯案用手機等證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲基隆28歲顏男向網友購買遊戲點數，個資疑似因此外洩遭盜用。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，顏男曾在網路上向他人購買遊戲點數卡，對方以一張500元的點數卡，若提供雙證件（身分證、健保卡）便可打8至9折的優惠來吸引消費者提供個資，顏男的個資疑似就是因此外洩，但因他向太多網友購買遊戲點數卡，因此源頭難以追溯。

而王男、姚女則是無意間在網路上看到顏男的個資，進而上網登記，並在最後一關登記犯嫌自己的戶頭帳號，但由於普發現金線上登記流程，身分證號碼、銀行帳號及健保卡號碼這三個關卡資料都須為同一人所有，就算登記成功，審核也不會通過，因此顏男的6千元尚未被領走。