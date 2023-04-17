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每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮　搶當早鳥再賺滿回饋

momo（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

▲母親節不知道要送什麼？網友分享自己的保健品禮盒，趁著這個月的活動優惠在momo下單。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》，以下同）

消費中心／台北報導

帶媽媽吃一頓美味大餐、來場頂級貴婦SPA放鬆身心，或是送上明星級保養品抗老逆齡…，母親節即將來臨，如何寵媽又過得有儀式感，讓很多人想破頭，因為該送的都送過了，已經沒梗到直說「一年一度的母親節禮物，每年都要煩惱一次。」其實不管送什麼，最重要的是滿滿心意，雖然距離節日還有一段時間，但有網友搶當早鳥，趁著活動促銷提前從網路上買好孝親禮，準備送上實用的保健品禮盒給媽媽，因為折扣下來很優惠，她也順勢幫自己補貨，一起買更划算。

母親節就快到了，該怎麼慶祝、買什麼禮物才能討母親大人的歡心，除了偷偷觀察了解媽媽的喜好與需求，或是刻意套話問看看最近有沒有缺什麼東西，也可以從日常下手。就有網友《momo網購好物交流》PO文分享過年時收到很多親戚好友的保健品禮盒，從此開始了保健品之路，喝滴雞精、吃魚油及優鎂鈣，補充平日缺乏或攝取不夠的營養素，而且不只幫自己補，也為媽媽的健康好好補一下，尤其是近年流行的「滴雞精」，過去是孕婦坐月子進補才在喝，現在不少上班族、銀髮族也會喝，來增強體力固元氣，她喝過後也覺得效果不錯，正好看到這個月有便宜促銷，決定多補一些貨買起來囤著。

momo（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

▲原味/紅棗枸杞滴雞精10入x4盒，共40入，折價後一包不到100塊，還送100mo幣。

網友提到自己是今年開始喝起滴雞精這類型補品，在挑選品牌補貨時，除了查看網路風評，價格也是考量之一，例如看到「純煉」最近在momo有特價，折下來一包不用100塊，買就送100mo幣，還有多種口味選擇，吸引她最後下手買了這牌，「這次買的四盒組我和媽媽選原味2盒+紅棗枸杞2盒」，同時也分享心得給其他人作為參考，「我自己更喜歡紅棗枸杞口味的，我個人覺得沒有特別重的中藥味，反而和滴雞精原本的味道結合一起，帶點甜味比原味順口一點；原味的話有發現和其他牌的相比顏色比較深，喝起來很像是超濃郁版雞湯的感覺，愛喝雞湯的人應該也會喜歡」，她還意外發現經痛有明顯舒緩，打算等下次優惠繼續回購。

momo（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

▲採用天然rTG型態的魚油，還送B群、D3、兒童鈣、100mo幣，打中網友的心。

除了滴雞精，這次的補貨清單還有幾乎吃到見底的魚油，她也趁著momo這個月有活動優惠一次買一買。網友表示自己從小就有在吃魚油，爬文看到rTG型態比較好吸收，選擇時就會稍微注意一下，最近家裡買的悠活原力就是採用天然rTG，同時還有FLUTEX、Cleantex等一些專利認證，看起來成分比較好之外，買再送100mo幣、B群，滿額贈D3、兒童鈣、黃金魚，整個物超所值，讓她大呼「CP值比較高」。

另外，她也趁著momo站上有特價買了特別的保健品，是LAC利維喜的優鎂鈣，成分有鈣、鎂、維生素D和膠原蛋白，「會買是因為產品介紹有寫鈣和鎂黃金比例是最好吸收的，媽媽就說要買來吃吃看，粉很細其實不用再另外配水就能溶在口中，而且味道甜甜的，嚐起來像檸檬+牛奶的結合，給小朋友當點心的話應該也很適合，可以補鈣又好吃，而且小小一包可以放小包包裡很方便。」其中，滿額還送蔬果酵素體驗組、優鎂鈣體驗組、順暢果凍、益菌群25B粉，4/17前購買還加碼送mo幣10%，當然要把握活動時間下單買。

momo（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

▲可以補鈣又補鎂的保健品，吸引網友趁特價入手。

網友特別提到，「聽說不同保健品在特定時段吃比較有效，所以上網查適合吃這些補品的時間提醒自己，大家也可以參考」，像是滴雞精適合早上空腹前喝、魚油要在飯後或隨餐吃、優鎂鈣則是在餐後或睡前，不過她也強調自己不是專業，建議諮詢專業醫師或營養師。現代人生活忙碌、作息不正常，三餐又以外食居多，或多或少會透過保健食品補充飲食不足，再加上健康意識抬頭，保健類禮盒成了送禮的熱門選項，母親節送健康給媽媽，也是作為孝心與貼心的一種展現。

momo（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》）

▲4/25前至社團參加曬單活動，可抽$150 mo幣，於4/17前曬單指定品牌還可抽 $400 mo幣+$600 mo幣。

網購族必看的《momo網購好物交流》，社團不定時開放隱藏版社團福利，包括抽mo幣、抽好禮、社團秘密賣場及限定優惠價，4月就有兩波曬單活動，4/25前至參加「fun4曬單」，符合活動發文規範者即可抽$150 mo幣，4/14～4/17曬單指定品牌加碼獲得$400mo幣＋$600mo幣；另一項是「旅遊趣曬單」，分享曾經在momo購買過的出遊好物，不限購買期限，就有機會抽中市值800元以上的好禮，活動時間同樣至4/25。

除了搶先掌握第一手優惠資訊，上線逛社團的另一大樂趣，就是看網友發文分享商品使用經驗及省錢購物小撇步，尤其像快要到來的母親節這種特殊節日，直接從上面找送禮靈感，也是不錯的方法之一，而且momo近期有做檔期活動，即日起至 4/17每日10時段整點搶mo幣/折價券；至4/17不限金額消費，登記抽清空萬元購物車；4/17當天還有滿額送1元進口零食、玩大富翁最高送18%兩大限定活動，既能挑到一份好禮物又能省荷包拿滿回饋。

https://momo.dm/mmmnme 歡迎進入社團了解更多!

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