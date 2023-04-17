有香菜花生蛋糕、鹹甜奶蓋蛋糕！　「百款母親節蛋糕」超商限定吃

▲超商母親節蛋糕開放預購了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

母親節蛋糕還沒著落就快看過來！有超商主打「名店蛋糕」、「人氣甜點」，網羅百項特色蛋糕、點心搶攻商機，不僅有超獵奇香菜花生蛋糕，還有異國風味的「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，以及冠軍師傅楊嘉明獨家研發的「原味岩山奶蓋蛋糕」等通通一次滿足，即日起正式開放預購。

全家「母親節預購檔期」開跑了，今年網羅上百款特色蛋糕、甜點，首推獨家販售的法藍四季「香菜花生蛋糕」，把香菜融入戚風蛋糕當中，大口咬下炸出濃郁花生餡，還帶有淡淡香菜香，而喜歡法式蛋糕的則不能放過「法國的秘密甜點」嚴選法國奶油搭配70至100%比利時巧克力、鹹甜焦糖醬的「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」。

加碼吃冠軍師傅楊嘉明研發的「原味岩山奶蓋蛋糕」，軟綿蛋糕體搭配生乳，表面再淋上鹹奶油、草莓粒，且除原味外，還有抹茶岩山、可可火山共3口味任選，即日起開放預購中。

▲辻利茶舗母親節限定3款抹茶蛋糕等吃。

另，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」也祭出最新3款抹茶蛋糕搶攻母親節商機，首推這顆「抹漾莓果慕斯蛋糕」，是濃郁宇治抹茶慕斯搭配酸甜莓果慕斯，搭配抹茶、巧克力雙口味日式戚風蛋糕，打造澎鬆又濕潤的罪惡滋味，還放上蔓越莓碎粒增添口感，超級欠吃，另一款「抹森林」則選用宇治抹茶香堤內餡搭配黑巧日式戚風蛋糕，內餡部分還撒上抹茶粉層層堆疊，每一口都能吃到可可香和茶香。

最後還有「辻利青檸抹茶塔」，手作塔皮包裹著濃郁抹茶甘納許，再結合微酸檸檬餡，最後以雙色香提奶油點綴，一次滿足3重口感，即日起正式開賣，至4月30日前還可享預購9折優惠。