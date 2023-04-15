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Global Mall屏東市祭「6000元放大術」　消費6千加碼抽6千點

▲Global Mall屏東市祭「6,000元放大術」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲Global Mall屏東市祭「6000元放大術」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著母親節接近，加上政府普發現金6000元，Global Mall屏東市母親節首波檔期不僅推點數、禮券雙回饋最高享18%、點數加贈最高達40倍、休閒服飾、餐飲美食6折起。

▲Global Mall屏東市祭「6,000元放大術」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲Global Mall屏東市祭「6,000元放大術」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲「雙人套餐」優惠價1188元。

更加碼祭「6000元放大術」雙好康，包括「滿6000抽6000」即日起至5月14日會員消費滿6000元即可抽會員點數6000點，同時集結「6000元均一價組合」手錶配件、居家收納及療癒按摩商品組合，價值萬元商品只要6000元超值價，讓消費者放大使用。

而Timberland「灰綠色吊帶連身裙」原價3400元，優惠價2890元、「Delphiville Textile休閒鞋」原價3900元，優惠價2190元；QUIKSILVER & ROXY「SATIN SANDS MINI洋裝」原價2280元，優惠價2050元。

另主推2-3人的美食套餐享優惠，同時以最受民眾喜愛的日式美味，推薦大河屋「雙人套餐」原價1600元，優惠價1188元；勝博殿「真竹筴魚雙人套餐」推薦價1068元；吉野家「海陸三人餐」推薦價651元，多樣化的經典日式料理。

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