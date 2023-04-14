　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

《眾神護新北》廟宇集章起跑　送限量復刻 「五路光明燈」

記者郭世賢／新北報導

為讓民眾體驗新北廟宇文化之美，感受土地的人情溫暖，新北市政府民政局推出《眾神護新北》廟宇集章活動，串聯31間特色廟宇、規劃出5條親近眾神的路線，只要走訪3條（含）以上路線並收集5枚路線上廟宇的戳章，就可以兌換限量特色文創品「五路光明燈」，為你綻放光明。

▲《眾神護新北》廟宇集章起跑。（圖／新北市民政局提供）

▲《眾神護新北》廟宇集章起跑。（圖／新北市民政局提供，下同）

民政局長柯慶忠表示，為讓民眾可以更加深入認識新北的廟宇文化，並鼓勵民眾親自走訪，感受土地的歷史溫度與自然環境之美，民政局規劃出富貴發達路、情字這條路、增產報國路、微笑山線及青春山海線等5條主題路線，串聯31間特色廟宇，並推出《眾神護新北》廟宇集章活動。

復刻鐘鼓樓 「五路光明燈」精緻吸睛

柯慶忠說，《眾神護新北》廟宇集章活動從4月14日展開，只要在6月11日前走訪3條（含）以上路線並收集5枚路線上廟宇的戳章，將戳章頁面上傳活動官網，就可以兌換特色文創品「五路光明燈」，數量有限送完為止，想要兌換的民眾動作要快。「五路光明燈」是以廟宇中常見的光明燈做為設計發想，寓意帶來前途光明，鴻圖大展，而「燈」在閩南語、客家語中與「丁」同音，也同時有著添丁發財的意涵。

▲《眾神護新北》廟宇集章起跑。（圖／新北市民政局提供）

▲復刻鐘鼓樓 「五路光明燈」。

「五路光明燈」其外觀則參考了廟宇經典建築中的「鐘鼓樓」，規帶綴飾仙人瑞獸朝天象徵將祈願傳達天聽，以卡榫構成的結構則呈現傳統建築的無釘工藝特色，也將五條路線分別融入設計，代表在富貴、愛情等方方面面都可以獲得新北眾神的護佑。

民政局表示，每本集章冊都有專屬的流水編號，民眾可於新北市政府1樓服務台、板橋火車站旅客服務中心及29區公所領取，數量有限，建議索取前先致電前往地點詢問剩餘數量，活動辦法、路線及相關詳細資訊可上「眾神護新北 2023新北廟宇集章」活動官網或洽民政局。

▲《眾神護新北》廟宇集章起跑。（圖／新北市民政局提供）

▲《眾神‧引路人》全新集數《增產報國路》。

第三集《增產報國路》上映　攜手遊北海岸延續幸福

除此之外，繼首集《富貴發達路》及第二集《情字這條路》之後，民政局也接續於臉書、YouTube同步上映《眾神‧引路人》迷你影集第三集《增產報國路》，帶著大家跟著劇情走訪三芝玉仙宮與淡水緣道觀音廟，並將抽出5位分享影片的幸運兒，可獲得經註生娘娘加持的「好孕迷你金鏟子」。

完整版影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=9L__dt_PuMQ

精華版影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=V14qz3Hq1OA

【更多新聞】

►民進黨提名賴清德參選總統　蔡適應：台灣隊最強候選人

►打火哥變消防局長！向永財接掌基隆救災救護兵符　謝國樑這樣說

►爭取推動升格直轄市　基隆市府：預計5月拜會內政部

►國道客運9026路線　謝國樑籲尖峰時刻2路線分流

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《眾神護新北》廟宇集章起跑　送限量復刻 「五路光明燈」

跨國交流歡慶開館20周年　新北考古生活節十三行隆重登場

新北貢寮海岸「鵝仔菜」　東北角嚐鮮美味又營養

獨 ／老婦攀爬鳶嘴西稜迷途　老公林道賞鳥報案求援

地方人士捐贈動保車輛　李啟維：增添動保助力

嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區　音樂療癒民眾身心

提升實價登錄數位申報率　歸仁地政辦轉動實價輪盤活動

臺亞會攜手移民署新南向與新住民政策論壇　共建友善多元文化社會

黃偉哲感謝中央修環評法　終止歐欣案守護龍崎自然地景

桃園逾2700名役男尚未入營　民政局4月爭取增485名役男入伍

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

妹子模仿喵叫聲引校貓注意！　牠出聲回應...雙方對話笑翻網

《眾神護新北》廟宇集章起跑　送限量復刻 「五路光明燈」

跨國交流歡慶開館20周年　新北考古生活節十三行隆重登場

新北貢寮海岸「鵝仔菜」　東北角嚐鮮美味又營養

獨 ／老婦攀爬鳶嘴西稜迷途　老公林道賞鳥報案求援

地方人士捐贈動保車輛　李啟維：增添動保助力

嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區　音樂療癒民眾身心

提升實價登錄數位申報率　歸仁地政辦轉動實價輪盤活動

臺亞會攜手移民署新南向與新住民政策論壇　共建友善多元文化社會

黃偉哲感謝中央修環評法　終止歐欣案守護龍崎自然地景

桃園逾2700名役男尚未入營　民政局4月爭取增485名役男入伍

格林驚訝詹皇也會沒力　昔詹黑球評批「嘴綠」越界了

不孕只能做試管嬰兒？　人工生殖「常見3方法」一次看

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

張善政頒發2023世客博　海內外社團顧問聘書

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

最高獎金5萬　桃園尋找「首惜」廚師

2023灣聲樂團行腳音樂會　林口長庚演出首場

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

台南市環保局抓偷排廢水揪出違法電鍍廠

申請良民證免出門　進入平台直接辦

更多熱門

相關新聞

貢寮海岸「鵝仔菜」　嚐鮮美味又營養

貢寮海岸「鵝仔菜」　嚐鮮美味又營養

新北市貢寮區澳仔漁港旁，總是會有看到頭戴斗笠穿著青蛙裝的阿姨蹲在潮間帶區域，採摘生長在礁岩上綠色輕飄飄的鵝仔菜，這款海菜好吃又價格好，素有綠金的雅名。新北市政府漁業處特別向您推薦這款東北角優質綠金海菜「鵝仔菜」，不用飄洋過海就可以在東北角採購並享用它。

新北「五泰輕軌」可行性研究核定！拚2030年通車　耗資227.79億元

新北「五泰輕軌」可行性研究核定！拚2030年通車　耗資227.79億元

歷經13年！新北「五泰輕軌」有譜　行政院核定了

歷經13年！新北「五泰輕軌」有譜　行政院核定了

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

關鍵字：

新北眾神護新北集章

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面