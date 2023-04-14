《眾神護新北》廟宇集章起跑　送限量復刻 「五路光明燈」

記者郭世賢／新北報導

為讓民眾體驗新北廟宇文化之美，感受土地的人情溫暖，新北市政府民政局推出《眾神護新北》廟宇集章活動，串聯31間特色廟宇、規劃出5條親近眾神的路線，只要走訪3條（含）以上路線並收集5枚路線上廟宇的戳章，就可以兌換限量特色文創品「五路光明燈」，為你綻放光明。

▲《眾神護新北》廟宇集章起跑。（圖／新北市民政局提供，下同）

民政局長柯慶忠表示，為讓民眾可以更加深入認識新北的廟宇文化，並鼓勵民眾親自走訪，感受土地的歷史溫度與自然環境之美，民政局規劃出富貴發達路、情字這條路、增產報國路、微笑山線及青春山海線等5條主題路線，串聯31間特色廟宇，並推出《眾神護新北》廟宇集章活動。

復刻鐘鼓樓 「五路光明燈」精緻吸睛

柯慶忠說，《眾神護新北》廟宇集章活動從4月14日展開，只要在6月11日前走訪3條（含）以上路線並收集5枚路線上廟宇的戳章，將戳章頁面上傳活動官網，就可以兌換特色文創品「五路光明燈」，數量有限送完為止，想要兌換的民眾動作要快。「五路光明燈」是以廟宇中常見的光明燈做為設計發想，寓意帶來前途光明，鴻圖大展，而「燈」在閩南語、客家語中與「丁」同音，也同時有著添丁發財的意涵。

▲復刻鐘鼓樓 「五路光明燈」。

「五路光明燈」其外觀則參考了廟宇經典建築中的「鐘鼓樓」，規帶綴飾仙人瑞獸朝天象徵將祈願傳達天聽，以卡榫構成的結構則呈現傳統建築的無釘工藝特色，也將五條路線分別融入設計，代表在富貴、愛情等方方面面都可以獲得新北眾神的護佑。

民政局表示，每本集章冊都有專屬的流水編號，民眾可於新北市政府1樓服務台、板橋火車站旅客服務中心及29區公所領取，數量有限，建議索取前先致電前往地點詢問剩餘數量，活動辦法、路線及相關詳細資訊可上「眾神護新北 2023新北廟宇集章」活動官網或洽民政局。

▲《眾神‧引路人》全新集數《增產報國路》。

第三集《增產報國路》上映 攜手遊北海岸延續幸福

除此之外，繼首集《富貴發達路》及第二集《情字這條路》之後，民政局也接續於臉書、YouTube同步上映《眾神‧引路人》迷你影集第三集《增產報國路》，帶著大家跟著劇情走訪三芝玉仙宮與淡水緣道觀音廟，並將抽出5位分享影片的幸運兒，可獲得經註生娘娘加持的「好孕迷你金鏟子」。

完整版影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=9L__dt_PuMQ

精華版影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=V14qz3Hq1OA