新北市美術館園區今開園　侯友宜偕彭佳慧聯袂開箱

▲新北市首座美術館開園，侯友宜市長歡迎民眾共襄盛舉。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美術館開園了，場館座落鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，以「全民美術館」為核心，採階段性對外開放。市長侯友宜今（15日）於開園儀式表示，4月15日先開放第一期戶外園區、圓頂藝術等空間，接連三個週末安排開園限定活動，集結音樂、派對、野餐、市集及共食等內容，呈現「遇見新美」、「草原曼波」、「太陽餐桌」三個主題活動。

新北市美術館（簡稱：新美館）第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術等空間今日下午正式揭幕，開園儀式由市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧「開箱」，搭配LED特效動畫及貴賓們手中的彩帶，象徵Kick Off園區正式開放見客。侯友宜說「新北市首座美術館開園了」，歡迎民眾共襄盛舉一起度過歡樂週末，希望藝術園區融入廣大民眾的日常生活裡。

▲新北市首座美術館開園，除了戶外園區還有藝術街坊及圓頂藝術空間等地也將正式開放。

侯友宜指出，新美館座落在最具文創力的鶯歌區，以全民美術館為核心，希望民眾到此用玩的心情造訪新美館，能徜徉在象徵堅韌不拔的蘆葦叢中的現代美術館中。感謝建築師姚仁喜及施工團隊將主體建築打造成純白藝術品、利用開放空間設計結合鶯歌地景、連結三鶯交通，並與鶯歌陶瓷博物館、三峽老街，串起新北市的藝術聚落圈。

文化局表示，開園首週「遇見新美」草地音樂派對，邀請彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人演出，呈現多元跨界特色，4月16日金曲獎最佳台語男歌手許富凱將與新北市交響樂團跨界合作壓軸演出，活動現場並邀集新北市在地特色市集攤位進駐「逗鬧熱」。

▲新北市美術館園區開放《遇見新美》草地音樂會，侯友宜市長與女歌手彭佳慧高歌一曲。

第二週4月22、23日「草原曼波」帶來「探索藝境」與「春遊鶯歌」兩大主題：園區內將新設9組公共藝術作品與裝置，更在三鷹之心藝術特區、藝術家林舜龍的作品「坯」中展開「喃喃大地 音樂會」與「迴夢之城：鶯歌藝術城實境遊戲」；第三週4月29、30日「太陽餐桌」將邀請大家在美術館前的大草地野餐，現場將有互動展演、工作坊與市集。