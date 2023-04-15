白目影片曝！紅燈亮5秒還硬闖　女三寶後悔煞車慘摔...網批：找死

記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市板橋區新站路今(15)日下午2時7分發生一起車禍，1名33歲鄭姓女子騎車行經該路段時自摔倒地，但網友看完影片後卻是群起撻伐，原因是明明路口的號誌已經變成紅燈5秒了，女騎士還執意硬闖，又在路滑的標線上剎車，才會滑倒摔車。

▲新北女騎士想闖紅燈後悔了，煞車卻慘摔。（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友在臉書爆廢公社PO出一段行車紀錄器畫面，路口從黃燈轉成紅燈時，前面2輛轎車卻執意轉彎，沒想到，後面的女騎士也打算跟著硬闖，但當時轉為紅燈後已過了5秒鐘，女子驚覺恐怕過不了，於是緊急煞車。

不過當時天雨路滑，女子卻是在行經標線時才緊急煞車，導致輪胎打滑，連人帶車慘摔在地，路過民眾見狀連忙上前詢問狀況，協助報警送醫。

畫面曝光後不少網友留言表示「地面濕滑的情況下，在有白線的地方上按煞車是找死的行為」、「想闖又不想闖！所以出四了」、「闖紅燈還可以自雷...」、「紅燈都五秒了，還要闖過去表演？」

警方表示，鄭姓女子沿新站路右轉欲往文化路一段方向行駛，在行人穿越道標線附近煞車因而自摔，全身多處擦挫傷，經送醫後無大礙，無酒精反應，後續將視違規情事調查，若有違規事實，製單告發。