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墾丁出動136位潛水人員淨海　 2小時清出70公斤垃圾

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等單位，在今年珊瑚礁生態保育月與來自各地多團愛海的潛水夥伴合作，於今(16)日上午共同執行淨海工作；參與人員除墾管處人員及海洋保育志工及潛水團，另有山海潛水、阿宏潛水、長隆潛水及藍白潛水等各隊人馬，分別在不同海域清除海底垃圾，回復海洋美麗。

▲墾管處、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等單位淨海 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾管處、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等單位淨海 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾管處、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等單位淨海 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾管處、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等單位淨海 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今年度淨海區域包括出水口、入水口、山海、後壁湖及萬里桐地區等海域，動員12團隊(其中6團為在地潛團)，含 11 隊岸潛及 1 隊船潛人員，共計 136 名潛水員，是近年來最多人。

經 2 小時的努力海下大掃除，共計清出約 70 公斤的垃圾量，內容除廢棄漁繩網、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人造用品，今年垃圾量較往年少，顯示民眾已有愛海意識，呼籲大家從生活中落實源頭垃圾減量行動。

墾管處除感謝參與淨海工作的夥伴，也呼籲大家從生活落實愛海，比如隨身攜帶環保餐具，不使用一次性塑膠及減碳與垃圾減量等行動。墾管處除了不定期舉辦淨 海活動，平日也安排保育志工進行淨灘淨海工作，希望墾丁的海洋美麗永續常在。

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