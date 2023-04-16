拿好市多咖啡尬皮蛋　跟風會員讚驚艷！「被杯子出賣」網笑翻

▲原PO跟風皮蛋咖啡讓眾人驚呆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日興起一波「暗黑系料理」挑戰風潮，其中討論度最高的就是「皮蛋咖啡」。就有好市多會員用一款在賣場買的咖啡，跟風自製試喝，「那個味道跟口感……令！人！驚！艷！」引發眾人倒抽一口氣，「這是處罰的飲料嗎？」還有人看到杯子「一臉想吐」，忍不住歪樓笑呼，「比較好奇杯子哪裡買。」

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說他拿在好市多買的一款冰萃咖啡，跟風網上正夯的皮蛋咖啡，直呼味道跟口感令人驚艷，文中還加上多個驚嘆號加強語氣。另外，原PO還貼出製作過程影片，只見他把一整顆皮蛋丟到杯子裡，用湯匙壓碎後，放冰塊並倒入鮮奶、咖啡。最後，他還「用心地」將串好的皮蛋橫掛在杯子上。

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貼文讓全場都傻了，「喝咖啡就很促進腸胃蠕動了，加皮蛋是…」、「要不要加個打散的豆腐，還有醬油膏下去」、「會不會成為節目懲罰的新手段」、「梁靜茹ㄧ定給你很多勇氣」、「我覺得……我今天的網路用得夠多了。」原PO也現身留言處坦言，「還是不要輕易嘗試比較好」、「摩艾的表情說明了一切。」

▲原PO的杯子讓不少人歪樓了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

也有人看到摩艾造型的杯子「一臉想吐」，忍不住大歪樓，「杯子看起來很委屈，真的好喝嗎」、「看這表情，說有多尷尬就有多尷尬」、「你的杯子太可愛，太符合這個怪東西了，我先給你60分」、「你有考慮過摩艾的心情嗎？」「版主沒有想過要團購杯子嗎？」

實際上，YouTuber美食水水千千日前上傳了實測皮蛋咖啡的短影片，她喝了一口後瞬間反胃，摀住鼻子拿給旁人試喝。另一位YouTuber拿拿摳也同樣上傳了挑戰皮蛋咖啡的影片，但他喝了一口之後，只露出疑惑的表情，「皮蛋的蛋白我以為是仙草，滿好喝的啊」，甚至還提供建議，「我覺得加糖會更順口，把那個腥味壓掉。」