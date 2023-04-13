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他好市多購物「漏1動作」多花598元　過來人點頭：遇過N次

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，他12日前往美式賣場好市多（Costco）採購時，結完帳看到消費明細才發現其中1項商品明明只有買2組，卻被刷了4組的錢，險些多花598元，後來花了30分鐘才處理好，因此想提醒一下大家，不論是到哪個賣場，結完帳請務必核對消費明細。文章公開之後，不少網友紛紛留言表示遇過類似狀況，後來就養成檢查消費明細的習慣。

▲▼好市多內湖店人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲原PO到好市多購物，結完帳看到消費明細才發現店員多刷了商品。（資料照／記者劉亮亨攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，12日上午去好市多採購，結完帳後準備前往地下室開車，搭乘電扶梯時看了一下消費明細，赫然發現竟然被刷了6組核桃牛奶（1組299元），但他明明只有買2組，雖然刷退2次，但還是被算了4組的錢，等於多付了598元，只好又返回樓上處理，前前後後花了大約30分鐘才處理好。

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原PO感嘆，自己從來沒有核對消費明細的習慣，沒想到當天只是看了一眼就發現問題，「所以敬告大家一定要核對消費明細，才不會當冤大頭！」不論是到哪個賣場，結完帳最好都要自行再核對一次。

文章公開之後，吸引超過2000人按讚，還有不少網友留言表示遇過類似的狀況，「我也遇過」、「我曾經在好市多被多刷了1組貨品，1周後才發現」、「真的要注意啦！我已有N次經驗，錯刷組數跟商品的都遇過」、「去年遇過1次」、「我已經習慣結完帳先到旁邊核對一下，不管去哪裡消費都一樣」、「只要有人的地方就可能會有人為疏失，買好東西要自己再看一下明細才是王道」。

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