好市多熱銷熟食放1天「長出白毛」！會員見噁照反讚：趕快買爆

▲有網友在好市多買了「番茄櫛瓜麵包」，隔天卻發現食物發霉。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，其中的熟食部也總充滿排隊人潮，還會有人特地前往享用美食。不過，有網友近日到好市多購買人氣熱銷品項「番茄櫛瓜麵包」，回到家後僅過了24小時就發霉，讓他看了趕緊將畫面PO網，提醒大家注意，不料此舉反而讓不少會員大讚好市多「可以安心吃了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他13日到好市多新竹店買了「番茄櫛瓜麵包」，不料才過了24 小時，食物表面就長出小白毛，明顯發霉，讓他看了也趕緊提醒「請大家多多注意不要不小心吃進肚子裡囉。」

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原PO補充，這款麵包的蓋子有縫隙，他買回家後原本是冰在冰箱冷藏，隔天中午拿出來切塊微波吃，並將剩餘的部分蓋好蓋子放在餐桌上，到了晚上8、9點時就發現發霉的情況。他也附上家中溫濕度計，只見上頭顯示「溫度約在24度，濕度在72%」。

貼文一出，馬上引發熱烈討論，但不少網友都質疑原PO的保存方式有問題，「超潮濕的，發霉不意外」、「天氣熱，沒放冰箱發霉壞掉，正常」、「這個天氣就算沒長霉也會臭酸好嗎」、「昨天（13日）很熱，你還在室溫下蓋著讓濕氣悶在裡面那麼久，不會壞掉的話反而更恐怖」、「這種天氣你放在室溫8、9個小時⋯就算沒發霉我也不敢吃」。

另外，也有不少網友笑稱「24小時發霉表示沒人工防腐劑，很好吧？」、「沒放防腐劑，我只好買爆」、「原來沒有防腐劑啊？可以安心吃了」、「看到食物會變壞，我就放心了」、「用行動證明無防腐劑，真佛心」、「代表沒有很多添加物！新鮮健康，很可以買耶」、「趕快買爆沒有防腐劑」。