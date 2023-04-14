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第3屆台東好食材　「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場

▲第3屆台東好食材「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第3屆台東好食材「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為推廣在地好食材，舉辦「台東好食材全國創意甜品食神大賽-第3屆主題鳳梨釋迦」，公開募集民眾應用台東當季水果「鳳梨釋迦」的創意食譜，祭出總獎金15萬，並於14日在台北市私立志仁高中職業進修學校舉辦總決賽，參賽隊伍必須在限時內完成2道甜品，結果分別由Custard apple甜點實驗室、及黎明技術學院的詹玟岭、謝銘和奪得各組冠軍，可獲2萬元獎金。

▲第3屆台東好食材「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

副縣長王志輝表示，台東縣政府舉行「台東好食材創意料理食神大賽」，第1屆主題洛神花和第2屆主題鬼頭刀，皆受到民眾熱烈迴響，今年以「鳳梨釋迦」為主題，並以甜品為主軸叩關甜品殿堂，期待透過比賽讓民眾認識鳳梨釋迦的新滋味和風貌。

▲第3屆台東好食材「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

農業處長許家豪指出，第3屆台東好食材全國創意甜品食神大賽共有83件鳳梨釋迦創意甜品食譜，其中社會組39件、校園組44件，並邀集3位專業評審選出6件作品及2件人氣作品進入今日最終總決賽，並邀請到去年獲得法國世界麵包大賽冠軍的徐紹桓副教授、台東Sinasera 24法式餐廳主廚楊柏偉、港點小王子鄭元勳老師等3名主廚擔任總決賽評審，選出具台東特色與色香味俱全的鳳梨釋迦創意甜品。

農業處進一步說明，總決賽歷經近2個月的收件及評審，決賽隊伍除了重現投稿參賽的食譜之外，另須使用當場指定食材製作一道創意甜品，在限時3.5小時內完成2道甜品後，每組再以5分鐘時間發表創作概念及故事。由於鳳梨釋迦食材生理特性不易加工，因此入甜品對許多參賽者亦極具挑戰性，也樂見激盪出更多創意的表現手法。

▲第3屆台東好食材「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在激烈的競爭下，社會組冠軍隊伍由Custard apple甜點實驗室的崔珮玲、崔珮珊姊妹勝出，該作品充分融合鳳梨釋迦果乾、果泥、果丁、果酒特色且具易於加工量產之商業潛力，社會組亞軍隊伍由藍帶堡的陳品安、黃昀靖拿下，社會組季軍由來自台東順大新港的張順堯、王千秋獲得。校園組由黎明技術學院的詹玟岭、謝銘和獲得冠軍，該作品以鳳梨釋迦融入法式經典聖多諾黑泡芙塔製作，手藝精緻且作品具豐富層次驚艷評審，校園組亞軍由台東成功商業水產職業學校的劉念慈、林子嫣獲得，校園組季軍由國立關山工商的謝宜君得到。

此次比賽人氣獎由網路投票產出各組得獎人，陳玉娟「旺來釋迦鮮蔬櫛瓜披薩」作品以2006票獲得社會組最高票，校園組的謝宜君「幸芙之迦」作品以2317票獲得校園組最佳人氣獎。

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