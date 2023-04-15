東警強化取締酒駕作為　「離島宣導加執法」提升戴帽率

▲東警強化取締酒駕作為。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局為有效防制交通事故，持續針對易肇事熱時(熱區)，與造成死傷高風險違規態樣加強執法，除了持續「酒駕零容忍」高強度取締外，亦針對離島地區未戴安全帽違規以宣導、執法手段雙管齊下，期能降低民眾因車禍導致受傷及死亡的風險。

「隔夜宿醉」近來成酒駕高風險態樣，許多民眾以為一覺醒來酒意已退，心存僥倖逞強上路，被警察攔下施測或肇事才知道酒精濃度超標。經統計分析本縣近期酒駕肇事案件不乏日間發生者，警察執法不分白天黑夜，除了以往的晚間、深夜易酒駕時段，亦特別規劃日間時段取締酒駕專案勤務，貫徹酒駕零容忍。

台東警分局分局長陳蔚文提醒，日前綠島發生1件機車騎士死亡交通事故，未戴安全帽是造成頭部重創主因。綠島、蘭嶼地區即將進入旅遊熱季，島上旅遊又以機車為主要代步工具，未戴安全帽將導致重傷高風險，加上離島醫療院所無法進行大型手術，後送回臺過程難免延誤治療時機。除持續取締未戴安全帽違規外，也利用各類管道、時機加強宣導，籲請民眾在離島騎乘機車仍應佩戴安全帽，遵守交通規則，尤其出遊路況不熟時，更應小心慢行維護自身行車安全。