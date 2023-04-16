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16歲少女約床戰！男友被戴綠帽　業務瞞未婚妻下場GG了

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲少女和男業務約床戰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

桃園許姓男子瞞著未婚妻玩交友軟體，和一名16歲有男友的少女相約到他家激戰還拍下影片，少女之後提出想結束關係，卻被許男威脅把兩人的性愛影片給她男友看。法院勘驗影片發現少女被瘋狂賞耳光，少女卻說是「情趣」，最終法官認定許男有罪，審酌雙方已達成10萬元和解，判許男1年2月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，少女與從事業務的許男透過交友軟體認識，網路聊天時就已約好見面要進行性行為，過程中少女答應許男拍攝影片的要求，之後雙方還發生過多次性關係，但依少女記得應該只有第一次有拍影片

少女表示之後想結束關係，要求許男刪掉影片，許男卻回「妳態度不對吧，妳要不要見面？」少女再問「你要刪嗎？」許男則說「看妳態度，妳男友要看嗎？」

少女被迫答應許男後表示，「你威脅我，我答應見面了」，許男還要求，「妳乖乖就沒事，見面做，可以？」當被問要做什麼，許男表示，「做妳最想做的」。

法官審酌認為，《刑法》認定與16歲以上少女合意性交並未觸犯強制性交罪，但依據《兒少性剝削防制條例》，拍攝未滿18歲者性影像，仍觸犯拍攝、製造少年性交行為電子訊號罪，刑期為1年以上、7年以下徒刑。

法官考量許男已賠償少女10萬元和解，依《兒少性剝削防制條例》判刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間須交付保護管束，還須參加5場法治教育，全案可上訴。

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