桃園醉漢開車自撞！酒測值飆0.99「獲判無罪」　關鍵原因曝光

▲桃園一名男子酒後自撞，桃園地院審理後判他無罪。（圖／記者沈繼昌攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市去年3月發生一起車禍事故，一名成姓男子開車行經龍潭區工五路與自由街口時，因不勝酒力自撞路旁鐵圍籬。警方獲報後前往並對成男實施酒測，發現酒測值高達0.99毫克，依公共危險罪嫌送辦。不過桃園地院近日審理指出，成男在事故發生後又喝了2罐啤酒，相關證據無法證明他在車禍前酒精濃度已超標，因此判他無罪。

根據判決書，這起事故發生在去年3月13日凌晨0時55分許，成男駕駛自小客車行經龍潭區工5路與自由街口時自撞路旁鐵圍籬，隨後就離開現場到附近超商買了2罐啤酒飲用。警方在同日凌晨1時48分抵達現場並對成男進行酒測，測得酒精濃度達每公升0.99毫克，依公共危險罪送辦。

成男雖對警方酒測結果不爭執，也坦承前一天中午有和友人共飲高粱酒，但他堅決否認涉犯公共危險罪，辯稱自己在車禍下車後，等待警察到場酒測前還有喝2瓶金牌啤酒，並提出車禍後到超商購買啤酒的發票，另外超商店員及同車友人也能證實他在警方抵達前就在現場喝光了2瓶啤酒。

桃園地院法官認為，成男雖有向警方表示在事故前一天上午10時到下午1點，有和2名友人在桃園市某處檳榔攤喝了半瓶高粱酒，但這僅能證明他在事故發生前已有飲酒，無法證明駕車時其吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，而相關證據也無法排除他開車時酒測未超標的可能性，因此尚不能證明成男犯罪，判決無罪。

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