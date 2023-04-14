惡劣畫面曝！桃園幼童淪「人肉拖把」　教保員死拖硬扯…家長心碎

記者陳韻如／桃園報導

桃園市又爆出幼兒園虐童案件！桃園市議員黃瓊慧今召開記者會，直指幼兒遭到教保員集體霸凌，「將幼兒當人肉拖把」，痛批桃園市教育局毫無作為。事發當時的監視器影像曝光，可以看見當時幼童面對同學獨自坐在角落，而教保員上前後便將他的書包扯下，接著抓著幼童在地上前後左右來回拖，行徑相當惡劣。

▲幼童慘淪人肉拖把畫面曝。（圖／家長提供）

透過監視器影像可以看到，當時一群幼童坐在地上，而受害幼童則獨自坐在角落面對同學，而由於受害幼童不小心尿溼褲子，教保員竟走上前去硬將他的書包扯下，並且將人拽起後，讓幼童呈現坐姿在地板上，接著使力拉著幼童前後左右來回拖，宛如是「人肉拖把」，之後又將幼童高高舉起，走進一旁的廁所，整個行徑相當誇張，讓家長看了憤怒不已。

▲桃園市議員黃瓊慧召開記者會，怒指桃園市府毫無作為 。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

對此，桃園市教育局稍早回應，表示教育局針對此事深感遺憾及抱歉，後續將會同政風單位進行調查，若有不法情事，依相關規定辦理；另未積極協助部分，送考績會考核，再次向家長致歉。

教育局表示，事發後於3月24日有派員到園查察，並確認教保服務人員不當對待幼兒屬實，後續也於3月31日召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議，審查小組亦認定不當對待屬實，故移請認定委員會召開會議審議，如該教保員涉有教保服務人員條例第33條規定情形，則依該條例及相關規定辦理處幼兒園與該名教保員罰鍰，或審酌認定該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。