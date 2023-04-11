日本地勤太狂！班機延誤「水槍作畫」　超萌風獅爺幫道歉

▲沖繩那霸機場的地勤人員上演「水槍畫畫秀」的影片近日被網友廣為討論。（圖／翻攝自Twitter@kanetomo0331 ）

圖文／鏡週刊

隨著疫情解封，各國旅客均紛紛飛出國呼吸久違的新鮮空氣，日前清明連假更傳台人最愛去的日本機場大爆滿，導致入境大塞車。而近日網路上則流傳一段影片，由於沖繩的那霸機場有班機延誤，一位地勤工作人員，竟利用水槍畫出兩隻風獅爺向旅客致歉，被網友誇讚實在太暖心。

一名日本網友3月31日於Twitter上發文，透露收到友人傳來的影片，只見在沖繩的那霸機場，由於班機延誤，一名地勤工作人員竟拿起水槍上演「畫畫秀」，現場畫出了兩隻風獅爺，還有文字「感謝」和日文「抱歉遲到了」。

且該名工作人員在畫完畫後，還對著旅客90度鞠躬，不僅很會畫畫還超有禮貌。影片被上傳到Tik Tok後，網友也紛紛留言回覆「就算班機沒有延遲只要去沖繩也可以看到！每次畫的都不一樣」「圖跟字都好好看」「驚喜的體貼和善意」「真是個驚喜」。

▲那霸機場的地勤用水槍畫下兩隻風獅爺，還對旅客行禮致意。（圖／翻攝自Twitter@kanetomo0331 ）

事實上，《琉球新報》去年8月就曾報導，由於這幾年受到疫情影響，遊客銳減，因此天馬航空那霸機場的地勤人員，開始使用水槍在地板上畫上風獅爺並寫下「謝謝」，以表達對於乘客的感謝，也獲得顧客表示「很感動」的回饋。

此外，之前曾有旅客在沖繩被求婚後，於回程的飛機上把收到的玫瑰花放進托運行李中，沒想到機場工作人員得知後，當天竟然在停機坪上畫下了玫瑰花的圖案，讓該名乘客永生難忘。

雖然那霸機場地勤人員的畫畫秀為人津津樂道，不過事實上，這樣作畫也有一定難度，有時候因為太熱畫畫不到10秒就會消失，也有時候會遇到下雨，讓畫作頓時消失在雨中。



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