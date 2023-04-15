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快訊／高雄本土猴痘＋1！　40歲男「四肢冒水泡」疑北部三溫暖群聚

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市目前有7家醫院提供接種猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(15日)新增一名猴痘確診個案，個案為40多歲本國籍男性，今年沒有出國旅遊史，3月底、4月曾到北部三溫暖等高風險場域，衛生局匡列高風險密切接觸者2名、一般接觸者5名。

衛生局表示，該名男子4月7日起陸續畏寒、發燒、四肢出現水泡等症狀，就醫後經臨床醫師評估採檢通報，於4月15日確診猴痘，目前於醫院隔離治療中。經查該名個案今(112)年未有出國旅遊史，3月底至4月初有北部高風險場域接觸史，研判為本土個案。

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衛生局經疫調匡列高風險密切接觸者2名、一般接觸者5名，截至目前為止均無相關症狀。截至今日，高雄市共發生4例本土個案。衛生局說明，猴痘傳播對象具侷限性，提醒高風險對象應儘速預約接種。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，目前高雄市共7家醫院(高雄市立大同醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院左營分院) 提供猴痘疫苗接種服務，截至4月14日已接種825人，第二期猴痘疫苗尚有餘額可供預約。

衛生局提醒，民眾應落實自我風險評估，「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記。此外，也提醒已接種第1劑猴痘疫苗的民眾，於施打14天後，對疾病之保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局說明，截至目前為止猴痘傳染途徑有侷限性，以親密接觸為主，如果曾至流行地區旅遊或國內高風險場域且有不特定親密接觸行為者，宜提高警覺，若有出現疑似症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，請盡速就醫，主動告知醫師接觸史TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)。

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