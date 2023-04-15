快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

▲賴清德出席台南市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台南報導

2024總統選戰開打，民進黨總統參選人賴清德15日出席台南市信賴台灣之友會成立大會，他表示，自己選擇台南作為第一站，是因為不忘本，且台南更是民主聖地，2024這場選舉充滿挑戰，盼市民們站出來守護台灣；他並重申選舉總目標，「總統高票當選，國會單獨過半，肩負起守護台灣，捍衛民主和平繁榮的使命」。

台南市信賴台灣之友會成立大會今天下午登場，現場喊破千人參與，並高呼「Team Taiwan，挺台灣」口號。擔任主持人的賴清德子弟兵、立委林宜瑾高呼「總統勝選，國會過半」，強調2020年總統蔡英文在台南市得票率高達6成7，賴清德昔日市長連任更曾創下72.9%的「賴清德障礙」，只有賴清德能夠超越賴清德，因此，2024總統大選要在台南拚逾7成得票率。

賴清德今天逐一為各個後援會團體授旗、授證，他致詞時感性地表示，今天特別回到台南，舉辦全國第一個信賴台灣之友會成立大會，看到許多過去並肩作戰的老戰友，內心非常開心，之所以選擇台南市作為第一個成立大會的地點，主要是因為「不忘本」，他沒有忘記，1996年台海危機他棄醫從政，歷經國大代表、立委、市長，一直到今天，是因為台南市民給予自己支持，今天才有辦法站在這裡，「我非常珍惜過去2、30年相聚的每個時刻」。

賴清德說，「我們成功的時候，我們相擁、歡呼大笑，當我們遭受挫折的時候，我們也曾經一起哭泣，但不管成功或失敗，我們從來沒有離開，我們內心永遠都放著這塊土地」，因此他回到台南，跟過去並肩作戰的朋友報告：他即將承接新的使命，守護台灣。

賴清德表示，回到台南的另外一個原因是因為，台南是民主聖地，每一次的總統大選，民進黨的總統候選人在台南的得票率永遠是全國最高，2024選舉關係著台灣的未來，以及印太地區的和平穩定，這場選戰充滿挑戰，敬請台南市民主聖地的父老鄉親，能夠像以往一樣再度站出來，共同守護台灣。

出身醫界的賴清德說，「讓國人健康是身為醫界的一份子，在領導國家的時候，我希望團結我們醫界，大家共同打造一個健康的台灣」，他特別舉例，應該優化醫療工作環境與服務品質、鼓勵運動推廣健康知識、重視嬰幼兒與少年醫療、慢性疾病預防治療、強化急重症外科手術系統，未來他將與醫界一起推廣精準醫療，找出各種癌症的危險因子，早期發現早期治療，還要讓醫療產業成為另一座護國神山，「讓國人健康，讓國家更強」。

賴清德並指，他深知南北失衡的問題，未來將率領團隊達到均衡台灣的目標，推動建設，深化中央與地方政府的合作，並透過法制化建立區域聯合治理，可以給予資源，有效解決地方的困難，打造更優質的生活環境，還要在各地鼓勵青年創業、扶植社會企業，創造更多就業機會。

賴清德說，未來將把「拚經濟」當施政重心，讓企業可以立足台灣、佈局全球；他並指，目前台灣社會希望解決治安的問題，未來一定會打擊「黑、金、槍、毒」，要建立一個安定、和諧、公平的社會，保護善良的人，作惡、違法的人依法審理，讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到幸福，弱勢也得到照顧。

針對兩岸議題，賴清德說，「和平無價，戰爭沒有贏家」，希望中國儘速瞭解，若對台灣發動戰爭，台灣當然會直接受害，可是中國也難以承擔戰爭所掀起的全球性災難，「中國應該要善待台灣，否則如何報答台商2、30年來在中國的投資、建設，解決中國許許多多社會問題？」他說，台灣是中國大陸的最大外資，台灣對中國累積的投資金額超過2千億美金，中國攻打台灣、威脅台灣，如何回報台灣人民對中國的貢獻？

不過，賴清德依舊強調，當中國沒有放棄武力犯台，台灣必須做好準備，抵抗中國入侵台灣，除了增強自己的國防力量，也要團結民主陣營，「民進黨過去為民主打拚，我們現在要為和平打拚」，即便中國對台文攻武嚇，也不會放棄和平的立場、任何和平的機會，將秉持對等尊嚴的原則，與中國自信地展開交流。