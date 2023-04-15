快訊／首場信賴之友會喊破千人　親賴人士：醫界有史以來最團結

▲賴清德今天下午出席台南市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台南報導

2024總統選戰開打，民進黨總統參選人賴清德15日出席台南市信賴台灣之友會成立大會，現場喊破千人參與，高呼「總統勝選，國會過半」、「和賴醫師一起拚，一起贏」，象徵民間挺賴力量正式啟動。親賴人士指出，從本周末開始，全台灣各縣市信賴台灣之友會都將陸續組織，競選總部預計7月成立，除了持續凝聚挺賴力量，也盼藉此創造擴散效應，帶動整體選情。

賴清德周三甫被民進黨正式提名為2024總統候選人，周六下午即親自前往台南市，參加台南市信賴台灣之友會成立大會。今天下午3點左右，賴清德在台南市長黃偉哲、在地立委林俊憲、郭國文、陳亭妃、王定宇、賴惠員和跨派系市議員簇擁下大進場，立委林宜瑾、台北市議員王閔生擔任主持人，此外，屏東縣前縣長潘孟安、前黨主席卓榮泰、全國信賴台灣之友會理事長林國漳、秘書長陳金德也與會力挺。

值得注意的是，台南市信賴台灣之友會特別與台南醫療大聯盟、台南六師（會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師）聯合後援會共同舉辦成立大會，集結台南挺賴社會力。親賴人士形容，醫界強力相挺醫師出身的賴清德，「醫師團體是有史以來最團結的，過去台南通常會有10多個醫師團體加入後援會，今年多達近30個」。

該人士還形容，賴清德與這些後援會互動熱絡，「賴清德很可怕，他記人的能力已經達到不正常的地步了」；今天選在交通方便的台南桂田度假酒店舉辦成立大會，刻意不將座椅排滿，只排了600張左右的椅子，以便容納更多支持者參加。主持人則宣布，與會人數約千人。

信賴台灣之友會原名為信賴台灣願景協會，如同過去小英之友會襄助蔡英文打贏總統選戰，信賴台灣之友會則是為賴清德在組織面拓展社會力支持的重要組織，從本周末開始，全台各縣市的信賴台灣之友會將逐一成立，海外僑胞也已陸續成立後援會，未來總統選戰期間，將與競選總部分進合擊，團結所有信賴台灣的力量，贏得總統大選。