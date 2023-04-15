賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

▲賴清德今天出席首場信賴之友會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台南報導

2024總統選戰開打，民進黨總統參選人賴清德15日回到政治發跡地台南，出席台南市信賴台灣之友會成立大會。他致詞時以「競選總部總幹事」介紹屏東縣前縣長潘孟安，這也是賴首度公開證實潘的「總幹事」角色。綠營人士分析，這象徵賴清德2024競選總統團隊逐步成形，饒富深意。

台南市信賴台灣之友會成立大會今天下午登場，現場喊破千人參與，並高呼「Team Taiwan，挺台灣」口號。擔任主持人的賴清德子弟兵、立委林宜瑾高呼「總統勝選，國會過半」，強調2020年總統蔡英文在台南市得票率高達6成7，賴清德昔日市長連任更曾創下72.9%的「賴清德障礙」，只有賴清德能夠超越賴清德，因此，2024總統大選要在台南拚逾7成得票率。

賴清德今天逐一為各個後援會團體授旗、授證，他致詞時感性地表示，今天特別回到台南，舉辦全國第一個信賴台灣之友會成立大會，看到許多過去並肩作戰的老戰友，內心非常開心，之所以選擇台南市作為第一個成立大會的地點，主要是因為「不忘本」，他沒有忘記，1996年台海危機他棄醫從政，歷經國大代表、立委、市長，一直到今天，是因為台南市民給予自己支持，今天才有辦法站在這裡，「我非常珍惜過去2、30年相聚的每個時刻」。

賴清德說，「我們成功的時候，我們相擁、歡呼大笑，當我們遭受挫折的時候，我們也曾經一起哭泣，但不管成功或失敗，我們從來沒有離開，我們內心永遠都放著這塊土地」，因此他回到台南，跟過去並肩作戰的朋友報告：他即將承接新的使命，守護台灣。

賴清德表示，回到台南的另外一個原因是因為，台南是民主聖地，每一次的總統大選，民進黨的總統候選人在台南的得票率永遠是全國最高，2024選舉關係著台灣的未來，以及印太地區的和平穩定，這場選戰充滿挑戰，敬請台南市民主聖地的父老鄉親，能夠像以往一樣再度站出來，共同守護台灣。