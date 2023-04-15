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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅暗酸把陳時中畫作丟地上　何志偉嘆心累：我研究室是藝術走廊

▲▼民進黨立委何志偉。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區立委初選競爭激烈，議員王世堅、現任立委何志偉近期頻頻交鋒，王世堅昨貼出一張前衛福部長陳時中畫像，並強調不會把畫作隨便丟地上，暗諷對手何志偉。何志偉15日回應，「我的走廊就是藝術走廊」，他直言，選舉應該光明正大、堂堂正正，自己從來不打負面選戰，「現在卻把髒水潑我身上，我心也好累。」

何志偉今赴士東市場拜票，對於近日堅偉大戰，他接受媒體聯訪時表示，選舉應該光明正大、堂堂正正，自己從來不打負面選戰，網路上這些哏圖去年、前年就發生，現在卻把髒水潑我身上，我心也好累。

對於王世堅昨收到一幅陳時中畫像，並強調自己不會把畫作放地上？何志偉指出，有來過他的研究室就知道，走廊就是藝術走廊，「立法院調查報告早就還我清白，當時除了我傷心、本土藝術家也傷心，有時候畫作比較大，因此放在走廊上展示，這是一種形式。」

何志偉強調，自己對台灣本土藝術的努力超過10年以上，不要用這種方式，選舉要說自己的好，他過去提案超過一千多件、服務也好，凡走過必留下痕跡，哪個民意代表最能爭取預算、解決問題，這才是重點。

對於陳時中昨天晚上也Po了這幅畫，是否有涉入初選的味道在？何志偉指出，陳時中有他的高度，選舉過程中自己很努力、不打負面選戰，這些會傷到彼此支持者，講自己好跟過去的成績，發現金、小孩安全、酒駕防制我都做到了，有做事的人最想要打正面選戰。

至於近日哏圖大戰，何志偉表示，他們拿出那些哏圖、讓他們氣噗噗，去年就已經發生，大家都可以上網看，這些梗圖出現一年了，現在才丟到我身上，提告是政治動作，支持者都有政治智慧做判斷，誰在做事、對選區交出成績單，上網一查公開透明。

傳出國民黨將徵召前議員謝龍介參選士林大同，何志偉表示，這部分自己不去評論，只有何志偉可以守住士林大同，幫賴清德在2024顧好在地的基礎。

至於王世堅稱自己民調領先雙位數？何志偉表示，這不是一個正常數字，也不是正面選舉方式，這是誰放出來的他一定不敢承認，贏的人是走穩健的路、講自己過去的政績跟願景，這才是正面選戰，輸的人就是攻擊、抹黑。

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