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籃籃快看！別管世足了　台灣女足天花板「木蘭聯賽」4／22高雄首戰

▲高雄市楠梓球場即將開戰， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓球場即將開打，迎來木蘭聯賽的首戰。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒樂天女孩將在5月7日前往香港超級聯賽擔任賽前嘉賓，隊長籃籃表示自己也很喜歡足球。事實上，在台灣也將有一場足球賽即將登場，就是2023年的木蘭聯賽的高雄首戰，將在22日下午在楠梓球場登場。

台灣女子足球賽最高殿堂，2023木蘭聯賽(TMFL)今年邁入第十屆，聯賽力推各地主場賽事，屬於高雄人的足球隊「陽信女足」22日吹起木蘭聯賽號角，前所未有的對戰組合，由陽信女足對上新北航源FC，午後暖陽再加上一場精彩可期的足球賽，這是只有高雄人才可以享有的幸福。

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▲高雄市楠梓球場即將開戰， 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓球場即將開戰，陽信女足積極備戰。（圖／記者吳奕靖翻攝）

身為女足發展重鎮之一的高雄，在市府、運發局、劉世芳委員及柏文健康事業努力下，力挺這支南台灣唯一的女子社會足球隊，為發掘和培養優秀女子足球年輕球員，實現高雄長遠可持續發展職業球隊的戰略，柏文健康事業規劃九場在楠梓球場出賽的主題日。

首戰為22日下午四點，對戰組合為陽信對上新北航源FC，除了主題日，更有售票活動，目前早鳥票如火如荼開賣，而買票進場的觀眾，不只是看到更多更精彩的好球賽，主辦方設計趣味摸彩、抽獎互動活動與觀眾球迷們同歡，想要視覺來一場足球旋風，又可以拿獎金抽獎品，現在買票還來得及！

活動詳情鎖定陽信臉書
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