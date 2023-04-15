長腿叔叔是你！百位家扶兒包場樂看瑪利歐　背後善心人曝光

▲高雄市議員鐘易仲邀請北家扶中心的孩子來看電影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員鍾易仲、北家扶中心主辦，恒浩科技公司贊助下，100多位北家扶中心關懷的孩童今（15）日享受包場看電影「超級瑪利歐兄弟」，現場開心滿滿，歡樂不斷。在北家扶中心已擔任了6年多委員的鍾易仲表示，歡迎企業及社會各界多多捐款贊助，讓家扶中心能為弱勢兒童及其家庭做更多事。

家扶中心關懷的兒童娛樂活動較少，經鍾易仲、北家扶中心向恒浩科技提案爭取，該公司慨然贊助今天的包場看電影活動。一早上百位兒童家長先後抵達電影院，其中約有一半兒童從未去過電影院看過電影，心情十分興奮，獲得飲料爆米花個個都很開心。

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▲高雄市議員鐘易仲邀請北家扶中心的孩子來看電影。（圖／記者吳奕靖翻攝）

家扶基金會是關懷弱勢兒童及其家庭的非營利組織，一直盡心盡力做好兒少保護工作。為協助弱勢兒童，家扶中心長期勸募助養人、大專獎助學金，讓孩子在成長及教育階段能獲得社會愛心的共同輔助。也接受罐頭、麵條之類可以存放的乾貨食物，幫助有需要的家庭。

北家扶中心4月23日在岡山和平公園舉辦兒保宣導活動，以活動闖關的方式讓家長及孩子們了解兒少權益。年底也有歲末寒冬送暖的園遊會活動，讓終年辛苦的家長有機會帶著孩子一起參加育樂活動。

鍾易仲指出，兒少保護工作非常重要，也需要社會愛心的共同參與，歡迎各界踴躍捐款給家扶中心，讓他們能為兒少做更多的事。