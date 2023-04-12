21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶　養28人「科技公司」

▲台中一對21歲情侶檔過著豪奢生活，原來是博弈詐欺主謀。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名21歲游男與21歲女友邱女，2人年紀輕輕便開著價值千萬的藍寶堅尼Urus，手戴名錶、提愛馬仕，原來情侶檔專門搞博弈詐騙機房，不法所得全都拿來買奢侈品。2人旗下有20多名成員，游將據點設置在西屯區高級商辦，租下3層樓自稱「XX科技公司」，經警方1年多蒐證，去年11月遭專案小組攻堅，其中24人遭送辦羈押，近日已起訴。

台中市刑大日前接獲情資，21歲游男是詐欺機房主謀，隱身在西屯區某商辦大樓內，承租3層樓當成辦公室，騙取國人不法暴利，經警方1年蒐證、偵查，去年11月9日由台中地檢署指揮偵辦，出動百名警力前往攻堅搜索，當場查扣60多萬現金、藍寶堅尼Ururs跑車、BMW轎車、名表、名牌包數個、電腦主機37台、筆記型電腦10台、手機100支、監視器3組、路由器、分享器及筆記本等贓證物。

▲▼ 情侶檔出入開著價值千萬的藍寶堅尼Urus、BMW，名牌包愛馬仕、LV更是數量驚人。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，情侶檔為了避免警方查緝，採分層運作模式，將部門分樓層管理，且於3層樓皆裝設2扇門增加警方攻堅難度，企圖拖延警方破門時間以銷毀犯罪證據，警方有備而來，更出動維安特勤隊快速破門逮住犯嫌，讓詐騙集團措手不及、束手就擒。

▲▼ 警方在去年11月攻堅，有備而來，迅速破門將詐團成員控制。（圖／記者許權毅翻攝）

游姓主嫌與旗下成員總計28人被逮，全案警詢後依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移請檢方續行偵辦，經法院更審裁定游姓主嫌等24人全數羈押禁見，近日已偵結起訴。

▲▼ 現場查扣大量電腦、現金，游男還將在大門口掛上「XX科技股份有限公司」掩人耳目。（圖／記者許權毅翻攝）



警方呼籲，博弈及詐騙工作常以高薪、高報酬之引誘而加入，在此呼籲年輕學子，初以新鮮人步入社會求職時，勿急功近利加入犯罪集團而自毀前程，如發現工作內容涉嫌違法應儘速脫離，向警方檢舉。