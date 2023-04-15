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社會 社會焦點 保障人權

高雄女包浴巾跑「抓娃店」偷零食　離開轉身⋯隨身包洩底下場曝

記者吳奕靖／高雄報導

旗山區一家娃娃機店日前深夜遭小偷光顧，警方調閱監視器畫面，發現竊嫌用一條大毛巾遮掩臉部五官特徵，增加警方查緝難度，不過隨身包包太眼熟，警方一眼認出是轄內張姓慣犯，前往查緝到案，偵訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

▲一名女子裹浴巾偷竊，結果包包露餡，被查出真實身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子裹浴巾偷竊，結果包包露餡，被查出真實身分 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

14日下午18時許，接獲一名賴姓民眾報案，表示11日深夜3點多時，自己經營的娃娃機店放在機台上方的許多備品遭竊，損失八罐飲料 、餅乾數包，警方獲報後即前往現場並調閱監視器，發現竊嫌用一條大毛巾包住頭，試圖遮掩五官特徵，來增加警方的查緝難度。

▲一名女子裹浴巾偷竊，結果包包露餡，被查出真實身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子裹浴巾偷竊，結果包包露餡，被查出真實身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過人算還是不如天算，由於竊嫌斜身包包不離身，警方一眼認出是轄內的張姓女慣犯，但張嫌居無定所，警方遂偵騎四出，報案後的三個小時內，在美濃區一處土地公廟附近將張嫌查獲。張姓女慣竊到案後辯稱，其近幾日收入不穩定，半夜肚子餓沒有錢吃飯，日前深夜時分，走路經過娃娃機店家時，發現娃娃機台上有擺放零食、飲料，才會一時貪念，竊取機台上的零食充饑，警方偵訊後將全案函送橋頭地檢署偵辦。

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