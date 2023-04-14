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未來一周兩波變天！明春雨快閃低溫探1字頭　1地「雨灌到發綠」

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▲明天春雨快閃，除南部平地外，其他各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波鋒面系統接力，首波鋒面明天(15日)快閃，除南部平地外，其他各地有雨，其中北部有局部較大雨勢，北部、東北部轉涼溫度掉6度，低溫下探19度；下波鋒面下周三(19日)接近，下周四(20日)通過，各地有降雨機率。

氣象局預報員林定宜表示，明天(15日)鋒面通過，東北季風增強，天氣轉不穩定，北部、東北部轉涼，低溫和高溫都下降很多，預估最多降6度以上，大台北和北部最低溫下探19度；明天雨勢比較明顯出現在北部、東北部，會有陣雨或雷雨，北部會有局部較大雨勢，其他中部、東部、東南部、南部山區、金馬也會有短暫陣雨或雷雨，越往南雨勢越沒有那麼像北部那麼明顯。

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▲▼天氣。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

由於鋒面通過速度快，林定宜指出，鋒面將在周日(16日)離開，東北季風減弱，但北部、東北部清晨天氣仍涼，周日(16日)白天後溫度回升，周日到下周二(18日)天氣相對穩定，僅花東、恆春半島有局部短暫雨，下周二午後山區有零星短暫雨。

林定宜表示，下周三(19日)另一道鋒面接近，只有西半部有零星短暫陣雨或雷雨，東半部午後山區有局部短暫雷陣雨，天氣開始變得不穩定；下周四(20日)鋒面通過影響，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周五(21日)鋒面影響程度小，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中南部或山區有局部短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

此外，下周三(19日)鋒面接近，台灣南邊吹西南風，台東會有焚風發生機率，高溫上看36度以上。

至於空氣品質，林定宜指出，今天根據模擬結果，因吹東南風，西半部背風，污染物易累積沉降不容易擴散，今天台灣空氣汙染主要是本地擴散條件不佳，境外汙染物在華中、韓國、日本往東邊移動。

林定宜表示，明天(15日)下午之後，東北季風增強，有些境外汙染物會被帶到台灣，但明天擴散條件稍微好些，總體空氣品質會比今天好。

▼境外污染物今尚未抵達台灣，明下午將有境外污物抵達台灣，中南部位東北季風下風處，擴散條件較差。（圖／氣象局）

▲▼境外污染物今尚未抵達台灣，明下午將有境外污物抵達臺灣，中南部位於東北季風下風處，擴散條件較差，中南部為橘色提醒。（圖／氣象局）

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