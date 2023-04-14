快訊／11：54發生規模4.1地震　最大震度4級

今天暖如初夏，高溫上看32度以上，氣象局表示，未來一周有2波鋒面，第一波鋒面明天(15日)通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部有劇烈雨勢，中部以北和東北部也有短暫陣雨或雷雨；下波鋒面下周三、四(19~20日)影響台灣，預估雨將下2到3天，中南部降雨機率也提高。