快訊／11：54發生規模4.1地震　最大震度4級

▲今發生有感地震。（圖／地震示意圖）
記者李姿慧／台北報導
一分鐘內連2震，今上午11時54分02秒發生規模4.1地震，震央為臺東縣臺東市，深度為5，最大震度臺東4級；緊接著45秒過後又發生第二起規模3.6地震，震央位臺東縣卑南鄉，深度9.1公里，最大震度臺東3級。
中央氣象局地震中心報告，今（4/14）上午11時54分發生規模4.1地震，震央為臺東縣臺東市，深度為5公里，最大震度臺東4級、花蓮1級。
隨後45秒過後臺東又地牛翻身，上午11時54分47秒再發生一起規模3.6地震，震央位臺東縣卑南鄉，地震深度9.1公里。最大震度臺東3級。
▲今發生規模4.1地震。（圖／氣象局）
【 第031號顯著有感地震地震報告 】
發震時間：112年04月14日11時54分02秒
震央位置：北緯22.79° 東經121.17°
震源深度：5公里
芮氏規模：4.1
相對位置：臺東縣政府北北東方 4.2 公里 (位於臺東縣臺東市)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：臺東市
2級：卑南、鹿野、東河
1級：綠島、池上、成功
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里
▲臺東卑南鄉發生規模3.6地震。（圖／氣象局）
【 小區域有感地震報告 】
發震時間：2023/04/14 11:54:47
位置：北緯 22.79度，東經 121.14度
即在臺東縣政府北北西方 3.7 公里 ，位於臺東縣卑南鄉
地震深度：9.1公里
芮氏規模：3.6
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度 3級
3級：臺東市
1級： 卑南
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