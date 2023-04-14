預估鋒面過境山區降雨　合歡山本周假日取消高乘載管制

▲合歡山花季期間假日之高乘載管制，本週因鋒面通過暫時取消。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

依據中央氣象局天氣預報，本周假日南投地區有短暫陣雨或雷雨，且合歡山杜鵑花尚未盛開，公路總局依上周假日上山車流量評估，山區降雨期間賞花車潮恐因天候影響會減少，決定本周4月15~16日（六、日）台14甲線18k翠峰~41k大禹嶺路段花季高乘載管制措施不實施。

依據公路總局3月30日｢公告112年合歡山杜鵑花季管制公告事項」，第六項｢特殊狀況：如遇天候不佳或中橫便道不開放，則不實施管制」。考量山區乾季後降雨預防中橫便道因天候或道路因素交通管制，基於「人本關懷」通行範疇，維持大梨山地區居民通行需要，本周4月15~16日（六、日）台14甲線18k翠峰~41k大禹嶺路段花季高乘載管制措施不實施，採機動管制疏導方式執行。

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公路總局呼籲，山區道路乾季後降雨易有落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路並規劃改道方案，且應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

