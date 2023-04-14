旱象可望稍解渴！全台有雨時間出爐　「台中以南迎較大雨勢」

▲未來天氣預測趨勢。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

明天周六(15日)受鋒面影響，嘉義以北有降雨姬路，不過僅快閃一天，氣象專家賈新興表示，4月20日下周四鋒面條件較好，各地有雨，其中下雨範圍以台中以南雨勢較大，欠水的中南部可望補水。

氣象專家賈新興表示，未來10天天氣趨勢，明天周六(15日)受鋒面影響，嘉義以北都有下雨機會；第二個要注意的則是4月20日這天，鋒面條件比較好，可持續觀察下雨情況。

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賈新興說明，今天(14日)到明天(15日)中午過後山區多雲，明天周六受鋒面影響，嘉義以北、宜蘭、花蓮、台東有下雨機會，但很快鋒面一天就過去了，周日(16日)除南部山區有零星西北雨外，其他地方天氣穩定，該天氣型態將維持續到下周一(17日)；下周二(18日)附近水氣比較厚，中部山區和台東山區有零星短暫雨。

下周四(20日)則將迎來另一波鋒面，賈新興指出，4月20日到21日(下周四~五)鋒面條件還不錯，下雨範圍台中以南降雨比較大，目前較欠水區域在台中以南，20日受鋒面影響，全台有雨，西半部有局部陣雨或雷雨。

此外，下周五(21日)午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，下周六(22日)午後南投及花東山區有局部短暫陣雨，高屏沿海於清晨易有局部短暫雨；23日受鋒面及東北季風增強影響各地有雨， 其中南投、 嘉義、 台中及彰化局部地區雨勢較大。