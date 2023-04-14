　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旱象可望稍解渴！全台有雨時間出爐　「台中以南迎較大雨勢」

▲▼未來天氣預測趨勢。（圖／賈新興）

▲未來天氣預測趨勢。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

明天周六(15日)受鋒面影響，嘉義以北有降雨姬路，不過僅快閃一天，氣象專家賈新興表示，4月20日下周四鋒面條件較好，各地有雨，其中下雨範圍以台中以南雨勢較大，欠水的中南部可望補水。

氣象專家賈新興表示，未來10天天氣趨勢，明天周六(15日)受鋒面影響，嘉義以北都有下雨機會；第二個要注意的則是4月20日這天，鋒面條件比較好，可持續觀察下雨情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說明，今天(14日)到明天(15日)中午過後山區多雲，明天周六受鋒面影響，嘉義以北、宜蘭、花蓮、台東有下雨機會，但很快鋒面一天就過去了，周日(16日)除南部山區有零星西北雨外，其他地方天氣穩定，該天氣型態將維持續到下周一(17日)；下周二(18日)附近水氣比較厚，中部山區和台東山區有零星短暫雨。

下周四(20日)則將迎來另一波鋒面，賈新興指出，4月20日到21日(下周四~五)鋒面條件還不錯，下雨範圍台中以南降雨比較大，目前較欠水區域在台中以南，20日受鋒面影響，全台有雨，西半部有局部陣雨或雷雨。

此外，下周五(21日)午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，下周六(22日)午後南投及花東山區有局部短暫陣雨，高屏沿海於清晨易有局部短暫雨；23日受鋒面及東北季風增強影響各地有雨， 其中南投、 嘉義、 台中及彰化局部地區雨勢較大。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
驚悚影片！中和「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎
快訊／前警界高官跟團旅遊　猝死越南
李多慧談「離開起亞虎」爭議！　曝來台原因：不是為了錢
春雨來了！　明變天「降雨熱區出爐」
H奶「兇版李毓芬」爆AV潛規則！　真相大反轉
新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他細看「李多慧顏值普通」只能在啦啦隊生存！網曝1神技：真的頂

最辣議員「深夜收1封信」崩潰大哭　律師勸放下！一票人看怒了

屋內飄致命香味！開門驚見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：有夠變態

台南也有「藍眼淚」！絕美秘境曝光...網卻喊：完蛋了

特助難為？資深員工「長期職場霸凌」提離職！慘遭老闆瘋狂行徑對待

旱象可望稍解渴！全台有雨時間出爐　「台中以南迎較大雨勢」

迎台中大甲媽遶境！台鐵加開19班區間快車疏運　一圖看加班車時刻

罕見「複合日食」下周四中午登場！全台可見　錯過得等到2030年

久違春雨來了！明變天「降雨熱區出爐」　下周迎更強東北季風+鋒面

新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝光

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

他細看「李多慧顏值普通」只能在啦啦隊生存！網曝1神技：真的頂

最辣議員「深夜收1封信」崩潰大哭　律師勸放下！一票人看怒了

屋內飄致命香味！開門驚見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：有夠變態

台南也有「藍眼淚」！絕美秘境曝光...網卻喊：完蛋了

特助難為？資深員工「長期職場霸凌」提離職！慘遭老闆瘋狂行徑對待

旱象可望稍解渴！全台有雨時間出爐　「台中以南迎較大雨勢」

迎台中大甲媽遶境！台鐵加開19班區間快車疏運　一圖看加班車時刻

罕見「複合日食」下周四中午登場！全台可見　錯過得等到2030年

久違春雨來了！明變天「降雨熱區出爐」　下周迎更強東北季風+鋒面

新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝光

中國宣布對台貿易壁壘調查　鄭文燦：貿易問題政治化對兩岸往來不利

他細看「李多慧顏值普通」只能在啦啦隊生存！網曝1神技：真的頂

19歲機車男被撞命危　彰醫搶救10天奇蹟甦醒...母：驚喜愚人節！

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

張育成還是無安打　美媒：上一支安打是在WBC

最辣議員「深夜收1封信」崩潰大哭　律師勸放下！一票人看怒了

新北4大房價凹陷區出列　泰山年漲11.8%「補漲最快」

越早上課「成績越差」！　新加坡研究：應取消大學生早八

6家新進餐廳！香港澳門米其林公布必比登名單　總計72家上榜

大陸公安助問被害人筆錄　屏檢偵結恆春民宿詐欺案…追幕後黑幫

妹子模仿喵叫聲引校貓注意！　牠出聲回應...雙方對話笑翻網

生活熱門新聞

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

台餐廳「1規定」她轟陋習　全網有感：根本暴利

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

明2地有雷雨　下周2道鋒面接連報到

點3次菜頭湯「老闆都不理」　他被回1句糗了

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

自助餐4菜160　業者出面說話了

新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝光

周末變天！一天內跌10度

「有錢3面相」天生財運旺！　毛髮少＝不會亂花錢

爭鮮驚見阿嬤級員工！年齡曝光萬人嚇壞

久違春雨來了！明變天「降雨熱區出爐」　下周迎更強東北季風+鋒面

更多熱門

相關新聞

久違春雨來了！明變天「降雨熱區出爐」　下周迎更強東北季風+鋒面

久違春雨來了！明變天「降雨熱區出爐」　下周迎更強東北季風+鋒面

受東南到偏南風影響，今(14日)將是近期最溫暖的一天，局部高溫上看35度；明天(15日)鋒面雲帶移入，台灣將迎久違的春雨，中北部將有較急湊雨勢，也不排除打雷，南部影響較小；隨後周日(16日)將恢復穩定天氣到下周二(18日)，下周四(20日)鋒面通過還有較強東北季風接力，將影響到下個周末。

明2地有雷雨　下周2道鋒面接連報到

明2地有雷雨　下周2道鋒面接連報到

5級熱帶氣旋撲西澳　黑德蘭港緊急關閉

5級熱帶氣旋撲西澳　黑德蘭港緊急關閉

周末溜滑梯式降溫！高溫暴跌8度

周末溜滑梯式降溫！高溫暴跌8度

周末暴跌8度！雨彈全面開轟

周末暴跌8度！雨彈全面開轟

關鍵字：

天氣氣象鋒面賈新興下雨旱象中南部

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

愛上會很累的三大星座！

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面