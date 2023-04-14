2波鋒面接力！一圖看「一片藍」降雨區　今暖如初夏飆32度↑

▲未來一周降雨趨勢，期末降雨不確定大仍有變數。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今天暖如初夏，高溫上看32度以上，氣象局表示，未來一周有2波鋒面，第一波鋒面明天(15日)通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部有劇烈雨勢，中部以北和東北部也有短暫陣雨或雷雨；下波鋒面下周三、四(19~20日)影響台灣，預估雨將下2到3天，中南部降雨機率也提高。

中央氣象局預報員林定宜表示，未來一周將有兩波鋒面系統，第一波明天(15日)清晨到上午鋒面抵達，會帶來不穩定天氣；下周三、四(19~20日)有另一波鋒面接近並影響台灣天氣，這兩波都會帶來雨水，不過屬移動性鋒面。

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林定宜說明，明晚(15日)這波鋒面來得快也去得快，劇烈天氣在北部會有局部較大雨勢，中部以北、東北部也可能會有局部短暫陣雨或雷雨，除南部平地降雨機率較小外，其他地區都有降雨機會。

▲周五及周末天氣趨勢。（圖／氣象局）

周日(16日)到下周二(18日)這三天天氣穩定，林定宜表示，溫度自周日起回升，大氣較乾，下周二吹偏南風向，溫度持續回升，南邊有水氣，導致東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區也可能有零星午後雷陣雨出現。

林定宜指出，下周三、四(19日~20日)下波鋒面開始接近，鋒面前方有西南風，靠近東南部地區有焚風機會，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部午後也有局部短暫陣雨或雷雨；下周四(20日)鋒面通過台灣上空，各地天氣不穩定，該波鋒面屬於移動性，中南部帶來短暫性降雨，但並非持續性降雨。

針對未來2波鋒面是否能解旱象，林定宜表示，明天(15日)這道鋒面通過，屬快速型，影響區域越北邊影響層面比較大，北部會有局部較大雨勢，中部以北、東北部、東部、東南部多多少少都會下些雨，但雨勢很快就過去，雖帶來降雨，移動性鋒面對水情幫助不是太大；19日和20日這一波鋒面，吹較小範圍西南風，雖會帶來水氣，可能會使中南部帶來雨水，但可能還是存在不確定變數在。

林定宜說明，第二波鋒面影響時間比明天第一波鋒面長一些，且南部降雨機率較高一些，但都是移動性也沒有大範圍西南風水氣，下雨時間比較短暫性，雖會有些幫助，但真正要解決旱象仍要靠持續性降雨才能徹底解決旱象問題，第二波鋒面降雨預估從19日、20日到21日將有2到3天時間。